¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡Áª¼êÃåÍÑ¥â¥Ç¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊXL¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡Áª¼êÃåÍÑ¥â¥Ç¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊXL¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß4,400±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®¤òµÇ°¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ÇØÈÖ¹æ¤Ê¤·
¡¡¢¨¥µ¥¤¥º:XL
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï2·î13Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹TV¡×¤Ë¡¢·î³Û¥×¥é¥ó¤è¤êÇ¯´Ö3,800±ß°Ê¾å¤â¤ªÆÀ¤ÊÇ¯´Ö¥×¥é¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡Ç¯´Ö7,900±ß¤Ç¡¢1·³Àï¤«¤é3·³Àï¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«ÊüÂê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢1,000ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î¤ÏµÜºê¡õÃÞ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ·Ñ¤ò¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª1Ç¯Ãæ¥Û¡¼¥¯¥¹TV¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹TV¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£