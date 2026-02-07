JO1金城碧海、東京ドームのライブで号泣 裏話も明かす センターステージ行く際にメンバーから「真ん中行ってよ」
グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
冒頭のあいさつで金城碧海は「皆さんの心の中にずっといます」としっとりトーク。「家賃は滞納中です」とボケて、メンバーから「ダメダメ！」と相応の愛を返すように促されていた。
ドームでは号泣した。河野純喜から「ロン毛泣きしてたもんね」とイジられ、佐藤景瑚も「（泣いてるシーンは）4DXで水出てくるんでしょ？」と笑わせた。金城は「1発目、僕のパートに入った時に感極まって泣いちゃって。途中（川西）拓実くんが来てくれて泣いちゃって。もうさすがに泣かんやろと思って、センターステージのド真ん中に行ったら泣いた」と照れた。裏話も「センターに歩いていくじゃないですか。その時にメンバーが『スカイ、真ん中行ってよ』と言われて。それもうれしくて感極まって泣いてました」としみじみと語っていた。
『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
