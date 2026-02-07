「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が７日、都内で写真集「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ ＭＡＲＩＡ２５」の発売記念イベントを開催した、日本ハムから巨人に移籍した松本剛外野手について語った。

大の新庄剛志監督、日本ハムファンを公言。この日も愛を爆発させ「今年は日本一！ もしファイターズが日本一になって新庄がいなくなったら嫌だなというのが正直な気持ち。日本一も見たいし、新庄もいなくなってほしくないなという気持ちが強いです」と願いを込めた。

本拠地・エスコンフィールド北海道には何度も足を運んでおり、自らの体形維持について「ファイターズの応援に行くことが体づくりになっている」と熱弁。さらに、「エスコンに野球を体験できるところがあって、球速を計ったら１０１キロでした」と剛腕ぶりも明かした。

今オフにはファイターズの中でも推し一人だった松本が巨人へＦＡ移籍。「正直な気持ちとしては寂しかったです」と漏らしつつ「松本選手が活躍されることをずっと注目していたいですし、応援していることに変わりはない。これからもずっと愛しています」と推し続けることを誓っていた。