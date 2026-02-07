ÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡Å·¸õÉÔ°Â¤Ë¡ÖÅêÉ¼»þ´Ö¤Î·«¤ê²¼¤²¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÏÁá¤á¤Ë¤·¤Ê¤±¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£·Æü¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËºÇ½ªÆü¤òÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿áÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î£Ê£Ò°¤º´¥öÃ«±Ø¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ÎÌç¤Ò¤í»Ò»á¤È·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿µÈÅÄ¤Ï¤ë¤ß»á¤Ø¤Î±þ±ç¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½µËö¤ÎÅêÉ¼Æü¡Ê£¸Æü¡Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ò´Þ¤áÁ´¹ñÅª¤ËÂçÀã¤È¤¤¤¦Í½Êó¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÅêÉ¼Î¨¤ÎÄã²¼¤â´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅêÉ¼»þ´Ö¤Î·«¤ê²¼¤²¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ÏÁá¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ±¼ç¼çµÁ¤òËÁÆÂ¡Ê¤Ü¤¦¤È¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢»ä¤Ï¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢Åß¤ÎÁíÁªµó¤Ç¿®¤òÌä¤¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ø¤È¤Ã¤È¤ÈÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æà»ä¤òÁª¤ó¤Çá¡¢¤È¤Ã¤È¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·À¯ºöÌÌ¤Ê¤É¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤È¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿¿°Õ¤òÀï¤ï¤¹¤³¤È¤¬Áªµó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÊÁªµó´ü´Ö¤¬¡ËÃ»¤¹¤®¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡