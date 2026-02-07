◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

３月１５日にＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝のスパーリングパートナーを務めるＷＢＣ世界スーパーバンタム級１９位・セレックス・カストロ（２５）＝メキシコ＝が７日、来日した。増田は横浜ＢＵＮＴＡＩで行われる「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ ５」で、元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と対戦する。

２２戦全勝（１６ＫＯ）のカストロは昨年１０月、那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーとして初来日。１１月の天心と井上拓真（大橋）とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦へ向けた公開練習でも、２ラウンドのスパーリングの相手を務めた。

２度目の来日となるカストロは今後、増田ら帝拳ジムの選手らと拳を交える予定。同ジムの公式サイトを通じ「日本のボクシングファンの皆さん、こんにちは。今回が２度目の日本ですが前回同様、貴重な機会をもらえて本当に感謝しています。今回の日本は少し寒いですが、素晴らしい国という印象を変わらず持っています。帝拳選手の役に立てるよう、そして私自身新しい学びとなるこの時間を非常に楽しみにしています。ありがとうございます」とコメントした。