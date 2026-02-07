U-16日本代表が選手変更&トレーニングパートナー2名を追加招集
日本サッカー協会(JFA)は7日、ポルトガル遠征に臨むU-16日本代表において、DF鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)が怪我のため不参加となり、代わってのDF森光英斗(ファジアーノ岡山U-18)を追加招集すると発表した。
また、トレーニングパートナーのMF戸澤蓮太(川崎フロンターレU-15生田)がコンディション不良で不参加。DF瀬賀結臣(FC東京U-18)とMF伊藤航(FC東京U-15むさし)の追加招集が決まった。トレーニングパートナーは国内キャンプのみの帯同となる。
同代表はポルトガルのアルガルベで「4 Nations Tournament」に参戦。12日の第1戦でU-16ポルトガル代表、14日の第2戦でU-16ドイツ代表、17日の第3戦でU-16オランダ代表と対決する。
