階段を上るときはかかとから！マイナス10kgに成功した講師の歩き方レッスン
姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！
「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！
※本記事はかなぺ著の書籍『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■階段歩き（上り）
脚痩せに効く正しい階段の使い方をご紹介します。
上るときはかかとからしっかり踏み込むのがポイント！
STEP 1 正しい姿勢で立つ
STEP 2 かかとからしっかり踏み込む
STEP 3 お尻と太ももの裏の力で引き上げる
【効果】
□ヒップアップ
□太もも、ふくらはぎ痩せ
ここがpoint！
一段一段がダイエットになる！と思って丁寧に。脚の前側ではなく「お尻の力で引き上げる」感覚をつかんでください。
NG
前のめりで、つま先だけで上ると前もも（大腿四頭筋）が張ってしまうのでNG。また、小刻みに駆け上がらないこと！
＜プロフィール＞
かなぺ
モデル出身のウォーキング講師。産後に10kg増えた体重を“歩き方だけ”でスルッとダイエットに成功。Instagramでは「歩き方が変わると10歳若返る」という動画が約1000万回再生（2025年10月現在）を記録。毎日の立ち姿と歩き姿を整えることで、美しく・健康に・自信を持てる自分へと導くメソッドを発信。一般の方向けのレッスンも行っている。
著＝かなぺ／『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』