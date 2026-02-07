―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　Ｖコマース <2491>
　25年12月期の連結経常利益は前の期比64.1％減の14.8億円に落ち込み、非連結決算に移行する26年12月期の同損益は7億円の赤字に転落する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2491> Ｖコマース 　　東Ｐ 　 -28.28 　　1/30　本決算　　　　赤転
<3626> ＴＩＳ 　　　　東Ｐ 　 -20.92 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.13
<6920> レーザーテク 　東Ｐ 　 -19.41 　　1/30　　上期　　　　4.31
<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ 　 -14.73 　　2/ 3　　　3Q　　　 39.35
<6368> オルガノ 　　　東Ｐ 　 -14.70 　　2/ 4　　　3Q　　　 31.65

<3836> アバントＧ 　　東Ｐ 　 -14.43 　　1/30　　上期　　　　7.52
<2130> メンバーズ 　　東Ｐ 　 -13.81 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<2371> カカクコム 　　東Ｐ 　 -12.44 　　2/ 4　　　3Q　　　 -5.65
<4676> フジＨＤ 　　　東Ｐ 　 -11.72 　　2/ 3　　　3Q　　　　赤転
<3762> テクマト 　　　東Ｐ 　 -11.52 　　1/30　　　3Q　　　 12.79

<4902> コニカミノル 　東Ｐ 　 -10.92 　　2/ 5　　　3Q　　　　黒転
<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 -10.59 　　2/ 4　　　3Q　　　 22.50
<7575> 日本ライフＬ 　東Ｐ 　 -10.10 　　1/30　　　3Q　　　 -3.38
<2326> デジアーツ 　　東Ｐ　　 -9.51 　　1/30　　　3Q　　　　7.17
<3092> ＺＯＺＯ 　　　東Ｐ　　 -9.24 　　1/30　　　3Q　　　　5.54

<7537> 丸文 　　　　　東Ｐ　　 -8.57 　　1/30　　　3Q　　　-48.86
<2327> ＮＳＳＯＬ 　　東Ｐ　　 -8.55 　　1/30　　　3Q　　　　5.09
<4043> トクヤマ 　　　東Ｐ　　 -8.54 　　1/30　　　3Q　　　 24.85
<3034> クオールＨＤ 　東Ｐ　　 -8.41 　　2/ 5　　　3Q　　　-16.50
<4062> イビデン 　　　東Ｐ　　 -8.34 　　2/ 3　　　3Q　　　 21.52

<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -8.24 　　2/ 4　　　3Q　　　 22.90
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ　　 -8.06 　　2/ 5　　　3Q　　　 14.02
<6367> ダイキン 　　　東Ｐ　　 -8.02 　　2/ 4　　　3Q　　　　4.51
<4216> 旭有機材 　　　東Ｐ　　 -7.89 　　1/30　　　3Q　　　-31.23
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 　東Ｐ　　 -7.69 　　1/30　　　3Q　　　 15.10

<9928> ミロク情報 　　東Ｐ　　 -7.61 　　2/ 4　　　3Q　　　　5.44
<9401> ＴＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.56 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.80
<6963> ローム 　　　　東Ｐ　　 -7.50 　　2/ 4　　　3Q　　 4665.19
<6420> ガリレイ 　　　東Ｐ　　 -7.46 　　2/ 4　　　3Q　　　　6.64
<9699> ニシオＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.85 　　2/ 4　　　1Q　　　 -8.14

<6088> シグマクシス 　東Ｐ　　 -6.75 　　2/ 5　　　3Q　　　　3.33
<2317> システナ 　　　東Ｐ　　 -6.45 　　2/ 5　　　3Q　　　 44.23
<9759> ＮＳＤ 　　　　東Ｐ　　 -5.91 　　1/30　　　3Q　　　 13.93
<6196> ストライク 　　東Ｐ　　 -5.84 　　1/30　　　1Q　　　137.16
<2801> キッコマン 　　東Ｐ　　 -5.63 　　2/ 5　　　3Q　　　 -3.87

<9064> ヤマトＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.54 　　2/ 2　　　3Q　　　 43.29
<6222> 島精機 　　　　東Ｐ　　 -5.49 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<7731> ニコン 　　　　東Ｐ　　 -5.45 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<4042> 東ソー 　　　　東Ｐ　　 -5.11 　　2/ 5　　　3Q　　　 -6.74
<6965> ホトニクス 　　東Ｐ　　 -4.96 　　2/ 5　　　1Q　　　-23.96

<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ　　 -4.89 　　2/ 5　　　3Q　　　 -1.22
<4839> ＷＯＷＯＷ 　　東Ｐ　　 -4.85 　　1/30　　　3Q　　　111.99
<3132> マクニカＨＤ 　東Ｐ　　 -4.55 　　2/ 2　　　3Q　　　-20.37
<9404> 日テレＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.54 　　2/ 5　　　3Q　　　 48.50
<6841> 横河電 　　　　東Ｐ　　 -4.45 　　2/ 3　　　3Q　　　　1.96

<4617> 中国塗 　　　　東Ｐ　　 -4.22 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.38
<3771> システムリサ 　東Ｐ　　 -4.06 　　1/30　　　3Q　　　 14.85
<4886> あすか薬ＨＤ 　東Ｐ　　 -3.92 　　2/ 2　　　3Q　　　-10.87
<3496> アズーム 　　　東Ｐ　　 -3.75 　　1/30　　　1Q　　　 24.75
<8604> 野村 　　　　　東Ｐ　　 -3.72 　　1/30　　　3Q　　　 15.48

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース