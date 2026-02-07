決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … レーザーテク、任天堂、イビデン (1月30日～2月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 Ｖコマース <2491>
25年12月期の連結経常利益は前の期比64.1％減の14.8億円に落ち込み、非連結決算に移行する26年12月期の同損益は7億円の赤字に転落する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2491> Ｖコマース 東Ｐ -28.28 1/30 本決算 赤転
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ -20.92 2/ 3 3Q 10.13
<6920> レーザーテク 東Ｐ -19.41 1/30 上期 4.31
<7974> 任天堂 東Ｐ -14.73 2/ 3 3Q 39.35
<6368> オルガノ 東Ｐ -14.70 2/ 4 3Q 31.65
<3836> アバントＧ 東Ｐ -14.43 1/30 上期 7.52
<2130> メンバーズ 東Ｐ -13.81 2/ 4 3Q 黒転
<2371> カカクコム 東Ｐ -12.44 2/ 4 3Q -5.65
<4676> フジＨＤ 東Ｐ -11.72 2/ 3 3Q 赤転
<3762> テクマト 東Ｐ -11.52 1/30 3Q 12.79
<4902> コニカミノル 東Ｐ -10.92 2/ 5 3Q 黒転
<2413> エムスリー 東Ｐ -10.59 2/ 4 3Q 22.50
<7575> 日本ライフＬ 東Ｐ -10.10 1/30 3Q -3.38
<2326> デジアーツ 東Ｐ -9.51 1/30 3Q 7.17
<3092> ＺＯＺＯ 東Ｐ -9.24 1/30 3Q 5.54
<7537> 丸文 東Ｐ -8.57 1/30 3Q -48.86
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ -8.55 1/30 3Q 5.09
<4043> トクヤマ 東Ｐ -8.54 1/30 3Q 24.85
<3034> クオールＨＤ 東Ｐ -8.41 2/ 5 3Q -16.50
<4062> イビデン 東Ｐ -8.34 2/ 3 3Q 21.52
<8056> ビプロジー 東Ｐ -8.24 2/ 4 3Q 22.90
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ -8.06 2/ 5 3Q 14.02
<6367> ダイキン 東Ｐ -8.02 2/ 4 3Q 4.51
<4216> 旭有機材 東Ｐ -7.89 1/30 3Q -31.23
<9889> ＪＢＣＣＨＤ 東Ｐ -7.69 1/30 3Q 15.10
<9928> ミロク情報 東Ｐ -7.61 2/ 4 3Q 5.44
<9401> ＴＢＳＨＤ 東Ｐ -7.56 2/ 5 3Q 12.80
<6963> ローム 東Ｐ -7.50 2/ 4 3Q 4665.19
<6420> ガリレイ 東Ｐ -7.46 2/ 4 3Q 6.64
<9699> ニシオＨＤ 東Ｐ -6.85 2/ 4 1Q -8.14
<6088> シグマクシス 東Ｐ -6.75 2/ 5 3Q 3.33
<2317> システナ 東Ｐ -6.45 2/ 5 3Q 44.23
<9759> ＮＳＤ 東Ｐ -5.91 1/30 3Q 13.93
<6196> ストライク 東Ｐ -5.84 1/30 1Q 137.16
<2801> キッコマン 東Ｐ -5.63 2/ 5 3Q -3.87
<9064> ヤマトＨＤ 東Ｐ -5.54 2/ 2 3Q 43.29
<6222> 島精機 東Ｐ -5.49 1/30 3Q 黒転
<7731> ニコン 東Ｐ -5.45 2/ 5 3Q 赤転
<4042> 東ソー 東Ｐ -5.11 2/ 5 3Q -6.74
<6965> ホトニクス 東Ｐ -4.96 2/ 5 1Q -23.96
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ -4.89 2/ 5 3Q -1.22
<4839> ＷＯＷＯＷ 東Ｐ -4.85 1/30 3Q 111.99
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ -4.55 2/ 2 3Q -20.37
<9404> 日テレＨＤ 東Ｐ -4.54 2/ 5 3Q 48.50
<6841> 横河電 東Ｐ -4.45 2/ 3 3Q 1.96
<4617> 中国塗 東Ｐ -4.22 2/ 3 3Q 10.38
<3771> システムリサ 東Ｐ -4.06 1/30 3Q 14.85
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -3.92 2/ 2 3Q -10.87
<3496> アズーム 東Ｐ -3.75 1/30 1Q 24.75
<8604> 野村 東Ｐ -3.72 1/30 3Q 15.48
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
