―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1726> Ｂｒ．ＨＤ 　　東Ｐ 　 +46.05 　　2/ 4　　　3Q　　　-13.52
<6961> エンプラス 　　東Ｐ 　 +42.72 　　1/30　　　3Q　　　 24.78
<6941> 山一電機 　　　東Ｐ 　 +40.38 　　2/ 4　　　3Q　　　 38.42
<7236> ティラド 　　　東Ｐ 　 +31.54 　　2/ 2　　　3Q　　　124.05
<5821> 平河ヒューテ 　東Ｐ 　 +28.82 　　2/ 3　　　3Q　　　 66.82

<9962> ミスミＧ 　　　東Ｐ 　 +25.71 　　1/30　　　3Q　　　-14.11
<6806> ヒロセ電 　　　東Ｐ 　 +23.71 　　2/ 3　　　3Q　　　 -5.80
<1950> 日本電設 　　　東Ｐ 　 +23.61 　　1/30　　　3Q　　　128.04
<8739> スパークス 　　東Ｐ 　 +22.67 　　1/30　　　3Q　　　　9.04
<6301> コマツ 　　　　東Ｐ 　 +21.52 　　1/30　　　3Q　　　 -7.77

<7282> 豊田合 　　　　東Ｐ 　 +20.12 　　2/ 3　　　3Q　　　 22.58
<6741> 日本信号 　　　東Ｐ 　 +18.22 　　2/ 3　　　3Q　　　 80.04
<6703> ＯＫＩ 　　　　東Ｐ 　 +17.55 　　2/ 5　　　3Q　　　 14.92
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 　東Ｐ 　 +17.49 　　1/30　　　3Q　　　 10.67
<8354> ふくおかＦＧ 　東Ｐ 　 +17.25 　　2/ 4　　　3Q　　　 15.71

<4005> 住友化 　　　　東Ｐ 　 +16.91 　　2/ 3　　　3Q　　　260.36
<8550> 栃木銀 　　　　東Ｐ 　 +16.45 　　1/30　　　3Q　　　 58.89
<6617> 東光高岳 　　　東Ｐ 　 +16.35 　　1/30　　　3Q　　　 52.73
<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ 　 +15.75 　　1/30　　　3Q　　　 25.63
<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ 　 +15.74 　　2/ 3　　　3Q　　　 18.39

<3153> 八洲電機 　　　東Ｐ 　 +15.31 　　1/30　　　3Q　　　113.45
<8334> 群馬銀 　　　　東Ｐ 　 +15.10 　　2/ 3　　　3Q　　　 44.49
<2802> 味の素 　　　　東Ｐ 　 +14.98 　　2/ 5　　　3Q　　　　7.34
<6723> ルネサス 　　　東Ｐ 　 +14.90 　　2/ 5　本決算　　　　　－
<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ 　 +14.87 　　2/ 3　　　3Q　　　　9.33

<6471> 日精工 　　　　東Ｐ 　 +14.75 　　2/ 3　　　3Q　　　107.24
<1939> 四電工 　　　　東Ｐ 　 +14.70 　　1/30　　　3Q　　　 -9.70
<8386> 百十四 　　　　東Ｐ 　 +14.70 　　2/ 3　　　3Q　　　 34.91
<4091> 日本酸素ＨＤ 　東Ｐ 　 +14.57 　　2/ 4　　　3Q　　　 15.15
<8308> りそなＨＤ 　　東Ｐ 　 +14.46 　　1/30　　　3Q　　　 31.56

<7723> 愛時計 　　　　東Ｐ 　 +14.37 　　1/30　　　3Q　　　 41.76
<4554> 富士製薬 　　　東Ｐ 　 +14.35 　　2/ 5　　　1Q　　　 92.81
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ 　 +14.03 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.52
<6727> ワコム 　　　　東Ｐ 　 +13.93 　　1/30　　　3Q　　　 23.26
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ 　 +13.92 　　2/ 3　　　3Q　　　 32.33

<7102> 日車両 　　　　東Ｐ 　 +13.92 　　1/30　　　3Q　　　 54.11
<6503> 三菱電 　　　　東Ｐ 　 +13.88 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.08
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ 　 +13.80 　　2/ 3　　　3Q　　　　5.87
<6752> パナＨＤ 　　　東Ｐ 　 +13.70 　　2/ 4　　　3Q　　　-55.21
<4220> リケンテクノ 　東Ｐ 　 +13.52 　　1/30　　　3Q　　　　5.83

<6674> ＧＳユアサ 　　東Ｐ 　 +13.33 　　2/ 4　　　3Q　　　 28.08
<4228> 積化成 　　　　東Ｐ 　 +13.19 　　1/30　　　3Q　　　312.06
<3939> カナミックＮ 　東Ｐ 　 +13.17 　　2/ 5　　　1Q　　　 25.89
<8303> ＳＢＩ新生銀 　東Ｐ 　 +13.04 　　2/ 4　　　3Q　　　 46.46
<2222> 寿スピリッツ 　東Ｐ 　 +12.98 　　2/ 2　　　3Q　　　　3.73

<1803> 清水建 　　　　東Ｐ 　 +12.93 　　2/ 5　　　3Q　　　 95.48
<7224> 新明和 　　　　東Ｐ 　 +12.87 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.06
<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ 　 +12.87 　　1/30　　　3Q　　　　0.57
<1878> 大東建 　　　　東Ｐ 　 +12.53 　　1/30　　　3Q　　　　0.35
<5332> ＴＯＴＯ 　　　東Ｐ 　 +12.45 　　1/30　　　3Q　　　　2.15

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース