決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ＳＢＩ新生銀、ルネサス、三菱電 (1月30日～2月5日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<1726> Ｂｒ．ＨＤ 東Ｐ +46.05 2/ 4 3Q -13.52
<6961> エンプラス 東Ｐ +42.72 1/30 3Q 24.78
<6941> 山一電機 東Ｐ +40.38 2/ 4 3Q 38.42
<7236> ティラド 東Ｐ +31.54 2/ 2 3Q 124.05
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ +28.82 2/ 3 3Q 66.82
<9962> ミスミＧ 東Ｐ +25.71 1/30 3Q -14.11
<6806> ヒロセ電 東Ｐ +23.71 2/ 3 3Q -5.80
<1950> 日本電設 東Ｐ +23.61 1/30 3Q 128.04
<8739> スパークス 東Ｐ +22.67 1/30 3Q 9.04
<6301> コマツ 東Ｐ +21.52 1/30 3Q -7.77
<7282> 豊田合 東Ｐ +20.12 2/ 3 3Q 22.58
<6741> 日本信号 東Ｐ +18.22 2/ 3 3Q 80.04
<6703> ＯＫＩ 東Ｐ +17.55 2/ 5 3Q 14.92
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 東Ｐ +17.49 1/30 3Q 10.67
<8354> ふくおかＦＧ 東Ｐ +17.25 2/ 4 3Q 15.71
<4005> 住友化 東Ｐ +16.91 2/ 3 3Q 260.36
<8550> 栃木銀 東Ｐ +16.45 1/30 3Q 58.89
<6617> 東光高岳 東Ｐ +16.35 1/30 3Q 52.73
<4229> 群栄化 東Ｐ +15.75 1/30 3Q 25.63
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ +15.74 2/ 3 3Q 18.39
<3153> 八洲電機 東Ｐ +15.31 1/30 3Q 113.45
<8334> 群馬銀 東Ｐ +15.10 2/ 3 3Q 44.49
<2802> 味の素 東Ｐ +14.98 2/ 5 3Q 7.34
<6723> ルネサス 東Ｐ +14.90 2/ 5 本決算 －
<6644> 大崎電 東Ｐ +14.87 2/ 3 3Q 9.33
<6471> 日精工 東Ｐ +14.75 2/ 3 3Q 107.24
<1939> 四電工 東Ｐ +14.70 1/30 3Q -9.70
<8386> 百十四 東Ｐ +14.70 2/ 3 3Q 34.91
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ +14.57 2/ 4 3Q 15.15
<8308> りそなＨＤ 東Ｐ +14.46 1/30 3Q 31.56
<7723> 愛時計 東Ｐ +14.37 1/30 3Q 41.76
<4554> 富士製薬 東Ｐ +14.35 2/ 5 1Q 92.81
<5208> 有沢製 東Ｐ +14.03 2/ 5 3Q -2.52
<6727> ワコム 東Ｐ +13.93 1/30 3Q 23.26
<8362> 福井銀 東Ｐ +13.92 2/ 3 3Q 32.33
<7102> 日車両 東Ｐ +13.92 1/30 3Q 54.11
<6503> 三菱電 東Ｐ +13.88 2/ 3 3Q 10.08
<8015> 豊田通商 東Ｐ +13.80 2/ 3 3Q 5.87
<6752> パナＨＤ 東Ｐ +13.70 2/ 4 3Q -55.21
<4220> リケンテクノ 東Ｐ +13.52 1/30 3Q 5.83
<6674> ＧＳユアサ 東Ｐ +13.33 2/ 4 3Q 28.08
<4228> 積化成 東Ｐ +13.19 1/30 3Q 312.06
<3939> カナミックＮ 東Ｐ +13.17 2/ 5 1Q 25.89
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ +13.04 2/ 4 3Q 46.46
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +12.98 2/ 2 3Q 3.73
<1803> 清水建 東Ｐ +12.93 2/ 5 3Q 95.48
<7224> 新明和 東Ｐ +12.87 2/ 3 3Q 10.06
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +12.87 1/30 3Q 0.57
<1878> 大東建 東Ｐ +12.53 1/30 3Q 0.35
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ +12.45 1/30 3Q 2.15
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース