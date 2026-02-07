【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝淵上隆悠】米国とイランは６日、中東オマーンの首都マスカットで開いた高官協議で、協議を継続することで合意した。

双方が本国に協議内容を持ち帰り、今後の協議のあり方を検討する。次回協議は来週にも行われる見通しだ。

イランのアッバス・アラグチ外相は国営テレビに対し、「非常に良い雰囲気だった」と協議を評価したが、不信感の克服を課題に挙げた。ロイター通信はイランから説明を受けた域内外交筋の話として、米国が求めるウラン濃縮活動の断念について、イランは改めて拒否したと伝えた。協議で弾道ミサイルは話題にならなかったという。

ロイターによると、イランはウランの濃縮度を下げる案や、中東各国がウラン濃縮を担う共同事業体を設立する案は検討の用意があるという。アラグチ氏はイラン国営通信に、「我々の議題は核問題のみで、他の話はしない」と述べた。

トランプ米大統領も６日、大統領専用機内で記者団に対し、「イランと有意義な協議を行った。イランは強く合意を望んでいるようだ」と語った。詳細には踏み込まなかったが、「核兵器（の保有）は決して許さない」と訴えた。

今後の協議について、トランプ氏は「時間はたっぷりある」と述べる一方、「大艦隊が（イランの方向に）向かっている」と強調し、イランに圧力をかける姿勢は維持した。

これに先立ち、トランプ氏は、イランと取引を行っている国からの輸入品に追加の関税を課すことを可能とする大統領令に署名した。税率については「例えば２５％」と表記するにとどめ、対象国についても「米国と十分に足並みをそろえた場合」は柔軟に対応する姿勢を見せた。イランの貿易相手国である中国に配慮したとみられる。