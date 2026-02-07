小倉優子、フライパンひとつで“絶品”カルボナーラ 簡単レシピに好評相次ぐ「すごく手軽」「画期的な作り方」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。ワンパンで作るカルボナーラを披露した。
【写真】「画期的な作り方」フライパンひとつで“絶品”カルボナーラを披露した小倉優子
小倉は「お夕飯後、長男から『まだお腹空いているけど、何かある？』 私『何食べたいの？』長男『カルボナーラ作れる？』」と食後の親子のやり取りを明かし、「私『お鍋洗うの面倒だから、フライパンで作るカルボナーラらいいよ！』ということで、チャットGPTにレシピを聞いて笑 フライパンだけでカルボナーラを作りました」（原文ママ）とChatGPTで調べた“ワンパン”カルボナーラを手作りした。
「ニンニク、ベーコンをオリーブオイルで炒めてお水、コンソメでパスタを茹でます！火を止めたら、余熱で卵、生クリーム、粉チーズを手早く混ぜます！ブラックペッパーをふって、完成」とレシピを紹介し、色鮮やかな仕上がりを披露した。
「フライパンだけなのに、めちゃくちゃ美味しいじゃん！」と絶賛する長男に続き、次男も「僕も明日食べたい！」と言い出したそうで、「二日連続カルボナーラを作ります笑」とつづった。
この投稿には、「画期的な作り方ですね」「すごく手軽ですね」「さすが優子さん、慣れてる〜」「お昼ご飯に作ってみますね」などの声が寄せられている。
【写真】「画期的な作り方」フライパンひとつで“絶品”カルボナーラを披露した小倉優子
小倉は「お夕飯後、長男から『まだお腹空いているけど、何かある？』 私『何食べたいの？』長男『カルボナーラ作れる？』」と食後の親子のやり取りを明かし、「私『お鍋洗うの面倒だから、フライパンで作るカルボナーラらいいよ！』ということで、チャットGPTにレシピを聞いて笑 フライパンだけでカルボナーラを作りました」（原文ママ）とChatGPTで調べた“ワンパン”カルボナーラを手作りした。
「フライパンだけなのに、めちゃくちゃ美味しいじゃん！」と絶賛する長男に続き、次男も「僕も明日食べたい！」と言い出したそうで、「二日連続カルボナーラを作ります笑」とつづった。
この投稿には、「画期的な作り方ですね」「すごく手軽ですね」「さすが優子さん、慣れてる〜」「お昼ご飯に作ってみますね」などの声が寄せられている。