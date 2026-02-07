◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第7節 埼玉 13―6 BR東京（2026年2月7日 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）

全勝で単独首位の埼玉がBR東京を13―6（前半10―3）で下し、開幕7連勝とした。BR東京は3勝4敗に。7点差以内の敗戦のため、勝ち点1を獲得した。

雪が舞う中での試合は、両チーム合わせて1トライという極めてロースコアの展開となった。埼玉は前半6分、敵陣ゴール前ラインアウトからモールで押し込んでHO坂手淳史主将（32）が先制トライ。同15分、SO山沢拓也（31）が40メートル弱のペナルティーゴール（PG）を決めた。同29分と後半12分にはBR東京のSO中楠一期（25）がそれぞれPGを成功。4点差に迫られた埼玉は、後半30分にSO山沢拓也が約25メートルのPGを決めて点差を広げた。

後半は互いに一度もトライを取れず。天候の影響もあり、ラインアウトでボールを取れずスティールされたりパスがつながらなかったりと両チームともハンドリングエラーが目立っていた。両チーム合わせて19得点は、今季ここまでの全試合で最少だった。