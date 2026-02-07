競技紹介のアイコン…光るセンスに注目

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式を行い、22日まで17日間の熱戦に突入した。開会式でファッション大国ならではの演出が注目される中、五輪公式Xが競技案内に施した粋な“デザイン”にもファンの注目が集まっている。

これは五輪公式Xが展開しているもので、競技日程の案内に使われているアイコン。スノーボードは選手がコーヒーカップの中をすべって飛び出すようなデザインになっており、カーリングはストーンがチーズに化けた。アイスホッケーは騎士風のマスク、フィギュアはスケート靴がかわいらしいパスタで飾り付けられている。競技の特徴を、イタリアらしいデザインで伝えようとするセンスが光る。

日本のファンの間でもじわじわ話題となりつつあり、Xには「オリンピックのこのシリーズ、めちゃくちゃかわいい さすがイタリア」「カーリングチーズなのかわいい」「すごいセンスのかたまり」「本当にオシャレなデザイン。このデザイン担当したクリエイター良い仕事してるね」「コルティナ五輪の競技案内おしゃれ過ぎ さすがイタリアさすがミラノ」「パスタのフィギュアスケート靴可愛い」「このシリーズを見たくてフォローした」と賛辞が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）