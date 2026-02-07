JO1佐藤景瑚、ドームの中心で“萌え萌えキュン”「JAMにはウケがいいんですけど…」 メンバーから不評で封印を宣言
グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
ライブフィルムとして残せてよかったものを話すことに。佐藤景瑚は「写っていてよかったことは『萌え萌えキュン！』」と動きつきで披露。「まさか残っているとは。こんなにウケると思っていなくて。JAMにはウケがいいんですけど、JO1にはウケが悪いです。『あれ何？』って裏で、めっちゃ言われた」と苦笑い。東京ドームの真ん中で“萌え萌えキュン”した人は佐藤だけでは、という話になり、佐藤は「あれをやってからヨントンの半分ぐらいで『あれ、やって』と（笑）」と苦笑いを浮かべながらも「もうやりません」と封印することを宣言していた。
『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
