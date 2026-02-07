JO1與那城奨、指ハートだけで東京ドームライブのアップシーンを乗り切る JAMに呼びかけ「何回出てくるか数えてみて」
グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
ステージに立つメンバーは、なかなか自身では観ることができない。本作ではまじまじと観ることができたという。佐藤は「（與那城）奨くんは（指）ハートが多い」とイジり、與那城も「自分で観てびっくりした（笑）。何回出てくるか数えてみてください」と照れた。
そんな與那城は感想を問われると「やっている側からしたら、メンバーがどういうアクションをしているかわからない。みんなカッコいいんですよ！観ていて恥ずかしくて。『そんなことしていたんだ』とか『そんな決めポーズもあるのか』と」と振り返り、「なんせ僕は、これ1本（指ハート）でやってますから。勉強にもなりました」と苦笑いを浮かべていた。
『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
