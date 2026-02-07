俳優小澤征悦（51）が7日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）にMCとして生出演。衆議院選挙（8日投開票）で「最後のお願い」となる7日に国民民主党の玉木雄一郎代表の遊説する箇所についてクイズを出された。

国会記者会館から生放送で、日本テレビ解説委員の矢岡亮一郎記者のリポートを受けた。高市早苗首相は都内4カ所の遊説。中道改革連合の野田佳彦共同代表は都内7カ所、斉藤鉄夫共同代表も都内5カ所の遊説予定が入っていると報告した。

ここで矢岡記者が「国民民主党の玉木代表も都内なんですね。ただ、こちらは数が違うんですね。小澤さん、何カ所ぐらい行くと思いますか？」とクイズ形式で出題された。

小澤は「えっ、野田さんが都内7カ所で、斉藤さんが5カ所だから…じゃ、5カ所ぐらいですかね」と返した。矢岡記者は「実は20カ所行くんですね」と正解を告げると小澤は「えー、そんなに？」と驚いた。矢岡記者は「東京の選挙区は30選挙区あるんですけれども、3分の2を30分刻みで回る。最後の訴えは第一声を行った新橋になります。玉木代表、移動途中もライブ配信を続けております」と伝えた。

玉木氏の遊説件数はXでも話題に。“分身”がいるとの説も飛び出すなど反響が起きている。