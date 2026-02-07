「すごいわ」「もう少し出て欲しかった」開幕スタメンの58歳カズは20分で交代も…攻守に奮闘した姿にネット感銘「本当上出来でした」
福島ユナイテッドは２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦している。
この一戦で先発したのが、今オフに加入した58歳の三浦知良だ。プロ41年目に突入したカズは、４−３−３の３トップ中央で起用されると、少し降りて攻撃の組み立て役を担えば、自陣で身体を張った積極的な守備をみせるなど攻守に奮闘した。
５年ぶりのJリーグの舞台で献身的なプレーを披露したカズは、20分に交代。シュートは０本に終わったものの、大ベテランが披露したパフォーマンスには、SNS上で次のような称賛の声が上がった。
「ほんまにすごいな！」
「本当上出来でした」
「キングカズのプレー時間20分でしたね」
「もう少し出て欲しかった」
「カズ、頑張ったな」
「タックル受けたり、スライディングで守備したり思ったより動けてた」
「試合をみてキングカズが福島にきた実感」
「カズ20分でも普通に走ってやれるのすごいわ」
「エグいカズさん」
ファンも感銘を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自陣で身体を張ったスライディングも！ 開幕戦先発の58歳カズが攻守に奮闘！
