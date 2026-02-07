“産後ママ”のバイク王アンバサダー、息子との顔出しショット公開！ 「最高に可愛い」「似てる」
チャンネル登録者数5万人超えYouTubeチャンネル「山族ライダー朝山すず」に登場するバイク王公式アンバサダーの朝山すずさんは2月5日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】朝山すず＆息子の顔出しショット
ファンからは、「かわいいお子ちゃま」「最高に可愛い」「ちびたけくん、めちゃ可愛くなってるやん」「めちゃかわ」「可愛い親子」「似てる」「アイコン良い」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「アイコン良い」朝山さんは「アイコンを息子とのツーショットにしました」とつづり、2枚の写真を投稿。鮮やかなイエローのおそろいトップスを着た朝山さんと息子さんが、ほほをぴったりくっつけているほんわかとした親子ショットです。「#産後ママ」とハッシュタグも付けています。
家族ショット披露1月10日には「少し早めのお食い初めもしました」と、家族ショットを公開していた朝山さん。コメントでは、「おめでとうございます」「頑張っているスズさんが尊い」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
