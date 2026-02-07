お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が７日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」にゲスト出演した。

渡部が出演したのは、３月１９日に仙台で行うライブの告知のため。渡部は「サンドに頼まなきゃいけない大きな理由があんのよ。東京でやったのね。そしたらおかげさまで１回目が当日で全部売切れたの。そしたらなんと宮城の方、仙台の方から地方公演１発目はぜひ仙台で、って」。

こうした仙台でのライブ開催が決まったが、渡部にとっては縁がない土地のため、チケットが売れるか不安だったという。「仙台のイベンターの方が『絶対大丈夫。絶対大丈夫』って言って…。埋まってないのよ、今」。そこで仙台出身のサンドウィッチマンのラジオで告知を頼むことにしたという。

サンドウィッチマンの富澤たけしは「なかなかこれねえ、仙台で売れないって、東北の方は許してない」と、渡部が過去に起こした不倫スキャンダルをネタに話した。続けて伊達みきおも「宮城、秋田は特に許しません。秋田は絶対許さない」。

これは渡部の妻で女優の佐々木希が秋田出身のためだが、渡部は「秋田は、おかげさまで許していただけてるから！ イベントも呼んでもらえるし。ユーチューブの登録者数も秋田だけブッチギリ」と否定。伊達は「奥さまのおかげですね」と話していた。