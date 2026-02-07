¡Ö¤³¤É¤â¤ÎËÜÁíÁªµó¡×Âè£±°Ì¤Ï¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡×¡¡ºî¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡Öº¤Æñ¤ä¼ºÇÔ¤ÎÃæ¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¡áËÌ¸¶Àé·ÃÈþ»£±Æ
¡¡¾®³ØÀ¸¤Ë¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤ÊËÜ¡×¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ËÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¡£Âè5²ó¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤¬2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢2ºîÌÜ¡¢3ºîÌÜ¹ç¤ï¤»¤ÆÎß·×270ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¡£ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§²Ã¼£º´»ÖÄÅ¡¢¼Ì¿¿¡§ËÌ¸¶Àé·ÃÈþ¡Ë
Âè5²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¥Ù¥¹¥È10 ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±³¨ËÜºî²È
1975Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£JRÅì³¤¶ÐÌ³¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ³¨ËÜºî²È¤Ë¡£¡Ø¤Ü¤¯¤Î¥È¥¤¥ì¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤ÇÂè17²óÆüËÜ³¨ËÜ¾ÞÆÉ¼Ô¾Þ¡¢¡Ø¤·¤´¤È¤Ð Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¤ÇÂè62²ó¾®³Ø´Û»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡¢Âè2²ó¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Ê¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÂè15²óMOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾ÞÂè1°Ì¡¢¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó2¡Ù¤ÇÂè17²óMOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾ÞÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ö¤·¤´¤È¤Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¤¿¤Ù¤â¤ó¤É¤¦¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ª¤Õ¤í¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¤Í¤ë¤¸¤«¤ó¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¡¢¡Ø¤¿¤ì¤Æ¤ë¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿³¨ËÜ
¡½¡½¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì3°Ì¡¢º£²ó¤Ï¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ18Ç¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³¨ËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖµ¤Éé¤ï¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦ËÜ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¦¥±¤ë¤«¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢ÊÔ½¸¤ÎÂ¼¾¾¤µ¤ó¤È¡Ö¤³¤ì¾Ð¤¨¤ë¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤«¤é¤Ï¡Ö¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¤Î¤ê¤¿¤±½Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¤é¤·¤µ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ä¶¯¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤È¡¼¤ó¤È½Ð¤¿ËÜ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤Çºî¤Ã¤¿³¨ËÜ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤¬¤³¤Ê¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ïº£¤â¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¹¥´ñ¿´¤È²¿¤Ç¤âÌÌÇò¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤Î¥Í¥¿¸µ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥â¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ä¹ÃË¤¬¾®3¡¢¼¡ÃË¤¬¾®1¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Î¶¡µëÎÌ¤¬°ìÈÖ¹â¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ë¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤ä¥É¥¸¤Ê½Ö´Ö¡¢¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1ºîÌÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖµíÆý¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡×¤Ï¡¢¼¡ÃË¤¬¾®2¤Îº¢¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£µíÆý¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤¢¤È¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤é¤Ã¤ÈµíÆý¤Î¾å¤Ë¤«¤Ö¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ù¤Á¤ç¤Ù¤Á¤ç¡£¤½¤ì¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Ý¤¿¤Ý¤¿¤ÈµíÆý¤¬¿â¤ì¡¢¾²¤Ë¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¢¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ë¹½Âç¤¤¯¤Æ°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤½Ö´Ö¤ä°¦¤ª¤·¤¤¾ìÌÌ¤ò¤Ð¡¼¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÀâ¶µ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÌÌÇò¤¬¤ëËÜ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Í¥¿¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ª
¡½¡½ ¿Þ´Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê³¨ËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤è¤ê¤âÀè¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¡¢Ã´Åö¤ÎÂ¼¾¾¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¡¢¿Þ´Õ¤ÎÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Þ´Õ·Á¼°¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤¹¤ëÊý¸þ¤Çµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç½ñÅ¹¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬Å¹Æ¬¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤¯¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜ¤ò1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤«¤é½ç¤ËÊ¸»ú¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Þ´Õ·Á¼°¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¤«¤é½çÈÖ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ñ¤é¤Ñ¤é¤Ã¤È¤á¤¯¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¡¼¥¸¤À¤±ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬ÆÉ½ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡10¿ôÇ¯Á°¡¢¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤ätupera tupera¤Îµµ»³Ã£Ìð¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¿¼Ìë¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÄË¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ç·ãÄË¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç°ß¥«¥á¥é¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ê¤é²¶¤ÎÊý¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÄË¡¹¤·¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Í§Ã£¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤òÏÃ¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«ËýÏÃ¤Ï¤«¤Ã¤³°¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÄË¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½ËüÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ëý¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥¦¥±¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¶ì¤·¤ó¤À¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤(¾Ð)¡£
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤â¤½¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÂÎ¸³¤â¥É¥¸¤Ê¼ºÇÔ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦³æ¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡×¡Ö²¶¤â°ÊÁ°¤³¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢ËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÏÃ¤Î¥¿¥Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤¿¤ÀÆÉ¤ó¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÌÌÇò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¼«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤òÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡¢Àè²ó¤ê¤»¤º¸«¼é¤Ã¤Æ
¡½¡½ »Ò¤É¤â¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤æ¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡ÖÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀè¤ËÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ²¶¤À¤±¤¬¡Ä¡Ä¤Èµ¤»ý¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª µíÆý¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤Ü¤ì¤Æ¤ë¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Ô¥ó¥Á¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤½¤¦¤¼¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¡½¡½ ¥Ô¥ó¥Á¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤½¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤Î¤ê¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡ÖÌÌÇò¤¬¤ë¤ÈÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤ë¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ûÀ®¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÈ¤¤¬Å¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤Ç¯º¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤²ó¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤«¤¬¤½¤ÎÊÕ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÊ¢Êú¤¨¤Æ¾Ð¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤äÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¼«¤éÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡¢¤È¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢º¤Æñ¤ä¼ºÇÔ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÃæ¤Ë¤â²¿¤«¤·¤éÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÌÅÝ¤âº¤Æñ¤â¼ºÇÔ¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¡×¤ÏÂ³¤¯
¡½¡½ ºòÇ¯¤Ï¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¤Î½ÐÈÇ¡¢»²²Ã·¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÂç¥Ô¥ó¥ÁÅ¸¡ª¡×¤Î³«ºÅ¡¢¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¥«¥ë¥¿¡ª¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤ò¤â¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤Þ¤À¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤ÏÂ³¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó4¡Ù¤Î´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤¹¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ï²¦Æ»¤Î¥Í¥¿¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Í¥¿¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤ó¤«¤â¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤±¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡ËÍ¤Ï³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¡¢³¨ËÜ¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ë¡© ¥²¡¼¥à¤¹¤ë¡© ¤½¤ì¤È¤â³¨ËÜ¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥²¡¼¥à¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Çº£¸å¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè5²ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¤¨¤é¤Ö¡ª¡È¤³¤É¤â¤ÎËÜ¡ÉÁíÁªµó¡×¥Ù¥¹¥È10
£±°Ì¡¡¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó£³¡×¡Êºî¡§ÎëÌÚ¤Î¤ê¤¿¤±¡¡¾®³Ø´Û¡¡2025Ç¯¡Ë
£²°Ì¡¡¡Ö¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡¡2013Ç¯)
£³°Ì¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¡Êºî¡§¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¡¡KADOKAWA¡¡2020Ç¯¡Ë
£´°Ì¡¡¡Ö¤¢¤ë¤«¤·¤é½ñÅ¹¡× (ºî¡§¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡¡¥Ý¥×¥é¼Ò¡¡2017Ç¯)
£µ°Ì¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥óºÇ¶¯²¦¿Þ´Õ¡×¡Ê´Æ½¤¡§·òÉô¿ÌÀ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ê¤ó¤Ð¤¤Ó¡¢¼·³¤¥ë¥·¥¢¡¡Gakken¡¡2022Ç¯¡Ë
£¶°Ì¡¡¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¿Ê²½¤Î¤Õ¤·¤®¡¡¤¶¤ó¤Í¤ó¤Ê¤¤¤¤â¤Î»öÅµ¡×(´Æ½¤¡§º£ÀôÃéÌÀ¡¡³¨¡§²¼´ÖÊ¸·Ã¡¢ÆÁ±ÊÌÀ»Ò¡¢¤«¤ï¤à¤é¤Õ¤æ¤ß¡¡¹â¶¶½ñÅ¹¡¡2016Ç¯)
£·°Ì¡¡¡Ö»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡¤Ò¤ß¤Ä¤Î»ÐËåÀ¸³è¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡× ¡Êºî¡§¤Ò¤Î¤Ò¤Þ¤ê¡¡³¨¡§º´ÁÒ¤ª¤ê¤³¡¡KADOKAWA¡¡2018Ç¯¡Ë
£¸°Ì¡¡¡Ö¤Ä¤«¤á!Íý²Ê¥À¥Þ¥ó 1 ¡Ö²Ê³Ø¤Î¥¥Û¥ó¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ÊÔ¡×¡Êºî¡§¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó¡¡¥Þ¥ó¥¬¡§¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¡¡Ìõ¡§¸â ²Ú½ç¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¡2021Ç¯¡Ë
£¹°Ì¡¡¡Ö¤Û¤Í¤Û¤Í¥¶¥¦¥ë¥¹¡¼¥Æ¥£¥é¥Î¡¦¥Ù¥Ó¡¼¤Î¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¡Êºî¡¦³¨¡§¤°¤ë¡¼¤×¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥Ä¡¡´äºê½ñÅ¹¡¡2008Ç¯¡Ë
10°Ì¡¡¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡×¡Êºî¡§×¢ÅèÎè»Ò¡¡³¨¡§jyajya¡¡ÐóÀ®¼Ò¡¡2013Ç¯¡Ë
