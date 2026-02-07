妊娠中・西野未姫、手作りオムライスで第2子の性別発表 夫・山本圭壱の反応公開で「一緒にドキドキしちゃった」「アイデア素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】元AKB48でタレントの西野未姫が2月6日、自身のInstagramとYouTubeを更新。第2子の性別をオムライスで発表し、反響を呼んでいる。
西野はInstagramにて「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづり、両脇に「Girl」と「Boy」と書かれたピックを添えた赤ちゃんを形どったオムライスの写真を投稿。その後自身のYouTubeチャンネルにて、「『性別発表』第2子の性別が分かったのでけーに報告しました『ジェンダーリビール』」と題した動画を公開した。
「今検診が終わったんですけど、まさかのもう性別が分かりました」と動画をスタートした西野は、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱へ第2子の性別を伝えるため、前述のオムライスを調理。卵をめくった部分に女性だったらハートが2つ、男性だったら1つ印をつけているそうで、食べ進めた山本は1つのハートを発見。「男の子…！」「男の子だぁ！」と第2子の性別が男性であることを知り、笑顔を見せていた。
この投稿には、お祝いの言葉とともに「山本さんいい笑顔」「夫婦の仲睦まじい様子にほっこり」「一緒にドキドキしちゃった」「性別発表のアイデア素晴らしい」「こっちまで幸せになった」「楽しみですね」といった声が寄せられている。西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
