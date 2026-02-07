◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）

アウェーで開幕戦を迎えた浦和が、１７年ぶりにＪ１昇格した千葉に２―０で勝利し、白星スタートを切った。

今季はハイプレスをチームのテーマに掲げ、キャンプで準備を進めてきた浦和。前半４分、トップ下のＭＦ松尾佑介がペナルティーエリア内で千葉ＧＫ若原に倒され、ＰＫを獲得。これを松尾がゴール左に落ち着いて決め、先制した。さらに同１２分、松尾が左サイドを突破すると、最後はこぼれ球に大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治が詰めて追加点を奪った。

肥田野は昨季は桐蔭横浜大からの特別指定選手として、Ｊ１デビューした１１月３０日の岡山戦でＪ初ゴールをマーク。今季は１９９７年の永井雄一郎、９９年の盛田剛平以来、２７年ぶり３人目の新人開幕先発で、ゴールという結果を残した。

前半はハイプレスで千葉にプレッシャーを与えた浦和は、後半はミドルブロックで構えてカウンターで応戦。千葉に自陣深くまで攻め込まれ、ポスト直撃のシュートを許す場面もあったが、ゴール前ではＧＫ西川周作や京都への期限付き移籍から復帰し、センターバックで出場したＤＦ宮本優太を中心に守り切った。