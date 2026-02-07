２月７日の東京競馬は積雪の影響で８Ｒ以降が中止となった。雪の影響で取りやめになったのは、３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来。

メインの１１Ｒ・早春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル）で有力馬のトリプルコーク（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）に騎乗予定だったクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は「（視界は）見えるけど、芝の上に氷があって馬の爪の下に氷が入る。グリップがなくなって危なかった。馬場がすごく硬くなって、上が滑っていた。残念です」と顔をしかめた。

同レースにアマキヒ（牡４歳、父ブラックタイド）が出走予定だった国枝栄調教師＝美浦＝も「騎手が言うなら仕方がないね」と無念の表情を浮かべた。

青森県出身の長浜鴻緒騎手＝美浦・根本康広厩舎＝は「青森の血が騒ぐところだったんですけど。でも、安全第一ですからね」と静かに受け止めた。

８Ｒ以降の開催が中止になったことに関してＪＲＡは「芝の積雪の影響で滑る可能性があり、またジョッキーのゴーグルにも雪が付着し、視界不良になると競走の実施が危険である。そのことから競走を取りやめることになりました」と説明。

８Ｒは芝スタートの東京・ダート１６００メートルだったが、騎手からも同様の意見があり、そういった状況を踏まえて開催委員長が８Ｒ以降の取りやめを判断した。

なお、これに伴う代替競馬および続行競馬は実施されない。