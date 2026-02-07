アメリカがイランに対する軍事的圧力を強める中、イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議が6日、行われました。トランプ大統領は「非常に良い協議だった」と評価した上で、来週、再び協議が行われると明らかにしました。

協議は、アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相がそれぞれ中東オマーンの外相を介して話し合う間接協議の形で行われました。

ロイター通信によりますと、協議の中でイラン側は、アメリカが停止を求めるウラン濃縮を行う権利を改めて主張したということです。

またアメリカはイランの弾道ミサイルなども議題にする構えでしたが、今回は議論されなかったということです。

アラグチ外相は「協議はおおむね、前向きな雰囲気で行われた」と述べました。一方、トランプ大統領は6日、「非常に良い協議だった」と評価しました。

トランプ大統領

「イランについて非常に良い協議ができた。イランは合意を非常に強く望んでいるようだ」

トランプ大統領はさらに来週の早い時期に再びイランと協議が行われると明らかにしました。

これに先立ちトランプ大統領はイランとの貿易国に対し、25％の追加関税を課すことを可能にする大統領令に署名していて、イランへの圧力を強めています。