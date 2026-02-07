「M-1グランプリ2025」の準優勝コンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が7日までにYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大会後の意外な反響について明かした。

準優勝後、ネタを披露する仕事が増えるのかと思いきや「チャーハン仕事」が多く舞い込んでいると明かした渡辺。

同居人のお笑いコンビ「カゲヤマ」益田康平が、渡辺がチャーハンを作る様子をYouTubeにアップ。するとそれが「信じられないぐらい回って」と大反響。「だからチャーハンの仕事がめっちゃ来て」と経緯を明かした。

続けて「聞いてたんだよ、（M-1後は）ネタの消費量が半端ないよって。一番消費が半端ないのネギ油だった」と笑いを誘った。「家帰って寝なきゃいけないのに、（仕込みで）ネギ油を眺めている時間が（多い）。冷めるのも時間がかかるし」と嘆き。

さらに仕事では“新作チャーハン”を要求されることもあり「知らない食材とかを出さなきゃいけないのよ」とし「試作をしたことないのはヤバイから」と家で研究。同居人の益田とともにひたすら味見しているとうれしい悲鳴をあげた。