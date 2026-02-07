JO1河野純喜、韓国から帰ってきて悲劇 1週間ぶりの自宅で「ちょっとだけ冷蔵庫が開いていた」
グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
冒頭のあいさつで河野は「きのうあったできごと」を報告。1週間ほど韓国へ行っていたそうだが「帰ってきたら、ちょっとだけ冷蔵庫が開いていたんですよ…。中身を全部捨てました。シャケとかウナギとかとバイバイしてきました」と悲劇が起きてしまったそう。続けて、河野は「なので楽しんでいきましょう！」と前向きに話し、メンバーから「『なので』で楽しめるか！」「心配が勝つ」とツッコまれていた。
『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
