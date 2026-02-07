IVEウォニョン、前髪ぱっつんヘアで雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「新しい魅力爆発」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が2月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「小顔際立つ」前髪ぱっつん姿
ウォニョンは、眉下で前髪を揃えたヘアスタイルを公開。これまでは額を出したスタイルや、長めの前髪を横に流したヘアが多かったが、今回は眉下でまっすぐに揃えられた“ぱっつん前髪”で、これまでとは違う新鮮な雰囲気を披露した。グレーの変形トップスにチュールレースのミニ丈スカート、ピンクのロングブーツを合わせたコーディネートで、オフショットも多数投稿している。
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「小顔際立つ」「天才的に似合う」「新しい魅力爆発」「天井知らずの可愛さ」「ビジュアル最高」「どの角度も完璧」「素敵すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ウォニョン、ぱっつん前髪を披露
◆ウォニョンの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】