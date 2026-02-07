「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が７日、都内で写真集「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ ＭＡＲＩＡ２５」の発売記念イベントを開催した、今後の目標について語った。

モー娘。は２０２７年に結成３０周年を迎える。牧野も節目に向けてサブリーダーとして奮闘しており「人数が変わっても見せ方がいろいろあると思う。８人でもカッコイイと思われるパフォーマンスをしたいと思っています」と表情を引き締めた。デビュー日の１月２８日には初代リーダーの中澤裕子からメッセージをもらったといい「先輩方に感謝しつつ、３０周年を迎えた後も４０周年、５０周年と長く愛していただけるように頑張りたいです」と誓った。

今の夢を問われると「やっぱりモーニング娘。で紅白に出場したい」と告白。「ＯＧでは出場された方もいますけど、今のモーニング娘。では誰もいないし、私も出たことがない」とした上で「いろんな場所に行っても改めて『モーニング娘。だ！』って言っただけて『モーニング娘。すごいな』と思うことばかり。牧野真莉愛としてできることはやって、紅白に出場してこれからも愛されるグループでありたいなと思います」と背筋を伸ばしていた。