立教大出身の長嶋一茂、池袋で「最高」のラーメン発見…「『おいしい』って言わないときは、全部まずいから」
タレントの長嶋一茂が、8日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『華丸丼と大吉麺』1時間スペシャル（後0：55）に登場する。
【写真】池袋のラーメン屋に登場…長嶋一茂＆博多大吉の2ショット
博多華丸・大吉が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。今回の1時間スペシャルは、池袋をめぐる。ゲストの一茂は、独特の価値観と自由奔放な言動で、ロケ番組にもひっぱりだこの人気者。オープニングトークで、実は「あまり食べない」ことを明かす。博多大吉が「でも、こだわりめちゃめちゃ強そうですけど」と言うと、一茂は「そうだね。こだわりと文句。これがおれの特技だから」と笑顔で胸を張る。
1日の乗降者数が世界第3位という池袋駅周辺は、日本屈指のラーメン激戦区。オープニングを撮影した東口エリアは、周囲をぐるりと見渡すだけで、「一風堂」「ラーメン二郎」「大勝軒」などの超有名店を確認。一茂は「一風堂は大好き」「最高じゃないですか」とテンションが上がり、そのまま入店しそうな勢い。すかさず大吉が「きょうは悩んでいただいて」とけん制し、「え、悩むの？」と驚く。一茂は、ふだん食事で悩むことがないという。大吉が「1時間悩んで1〜2杯召し上がるという番組になっております」と番組の趣旨を念押しする。
立教大学出身の一茂にとって池袋は思い出の街とあって、野球部時代のエピソードでも盛り上がりながら、最初に発見したのは、2023年にオープンしたラーメン店「そば〜じゅ」。店頭のメニューに「あっさりしてておいしそうじゃん！」と好反応を見せた一茂だが、その直後に「今さらだけど」と明かしたまさかの告白。店頭でああだこうだ言い合っていると、店主がやってきて、まるでコントのようなやりとりになる。
探索開始からまだ5分。ひとまず店主に別れを告げ、人気店「無敵家」の長蛇の列に驚きつつ、一茂の学生時代とは様変わりしたアンダーパス「ビックリガード」を抜けて西口へ。そして「どこにしましょうか」とこのロケ初のすり合わせ。3人が向かった先は、博多華丸の“ドラ1”店となる。すんなり取材許可をもらい、看板メニューのハーフサイズを各々が注文。一茂が「最高です」と絶賛し、3人が夢中で完食したメニューとは…。
スペシャルナレーターでは、芸能界随一のラーメン通の勝俣州和が、池袋のラーメン情報を補足する。大吉のドラ1店は、勝俣の「塩ラーメンのイチオシ店」。一茂は「寿司屋のあとの焼肉屋っていうハシゴはあるけど、ラーメン（のあとの）ラーメン（のハシゴ）はないね」と一言。「面白いね。まだ生涯やってないことがたくさんあるんだよね。プライベートじゃやらないことを、ロケでできるのは幸せだよね、タレントってね」としみじみ。
そして、「おれがテレビで何か食べたときに、『おいしい』って言わないときは、全部まずいから」と話していた一茂が、注目と緊張が高まる中、感想を語ることになる。
【写真】池袋のラーメン屋に登場…長嶋一茂＆博多大吉の2ショット
博多華丸・大吉が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。今回の1時間スペシャルは、池袋をめぐる。ゲストの一茂は、独特の価値観と自由奔放な言動で、ロケ番組にもひっぱりだこの人気者。オープニングトークで、実は「あまり食べない」ことを明かす。博多大吉が「でも、こだわりめちゃめちゃ強そうですけど」と言うと、一茂は「そうだね。こだわりと文句。これがおれの特技だから」と笑顔で胸を張る。
立教大学出身の一茂にとって池袋は思い出の街とあって、野球部時代のエピソードでも盛り上がりながら、最初に発見したのは、2023年にオープンしたラーメン店「そば〜じゅ」。店頭のメニューに「あっさりしてておいしそうじゃん！」と好反応を見せた一茂だが、その直後に「今さらだけど」と明かしたまさかの告白。店頭でああだこうだ言い合っていると、店主がやってきて、まるでコントのようなやりとりになる。
探索開始からまだ5分。ひとまず店主に別れを告げ、人気店「無敵家」の長蛇の列に驚きつつ、一茂の学生時代とは様変わりしたアンダーパス「ビックリガード」を抜けて西口へ。そして「どこにしましょうか」とこのロケ初のすり合わせ。3人が向かった先は、博多華丸の“ドラ1”店となる。すんなり取材許可をもらい、看板メニューのハーフサイズを各々が注文。一茂が「最高です」と絶賛し、3人が夢中で完食したメニューとは…。
スペシャルナレーターでは、芸能界随一のラーメン通の勝俣州和が、池袋のラーメン情報を補足する。大吉のドラ1店は、勝俣の「塩ラーメンのイチオシ店」。一茂は「寿司屋のあとの焼肉屋っていうハシゴはあるけど、ラーメン（のあとの）ラーメン（のハシゴ）はないね」と一言。「面白いね。まだ生涯やってないことがたくさんあるんだよね。プライベートじゃやらないことを、ロケでできるのは幸せだよね、タレントってね」としみじみ。
そして、「おれがテレビで何か食べたときに、『おいしい』って言わないときは、全部まずいから」と話していた一茂が、注目と緊張が高まる中、感想を語ることになる。