関東地方では各地で雪が降っていて、東京23区ではあす昼にかけて3センチの雪が降ると予想されています。

記者

「午後1時半です。東京・赤坂でも、細かい雪が降っています」

強い冬型の気圧配置の影響で、関東地方でもけさから各地で雪が降っています。

神奈川県箱根町の仙石原では午後2時時点で15センチの積雪を観測しました。

あす正午までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで、▼関東北部の山沿いと平地で10センチ、▼箱根から多摩、秩父にかけて15センチ、▼関東南部の平地で10センチなどと予想されています。

また、東京23区でも3センチの雪が降る予想で、積もる可能性があるということです。

関東地方の雪のピークは今夜遅くからあすの朝にかけてと見込まれていて、気象庁は交通障害や路面凍結に警戒するよう呼びかけています。