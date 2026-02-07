【大雪の影響】特急「やくも」あす（8日）始発から終日運転見合わせ JR伯備線は新見～米子間で運転見合わせ【7日現在】
JR西日本によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で降積雪が見込まれているため、あす(8日)の始発から終日、新見～上石見間で列車の運転を取りやめるということです。
この影響で、以下の特急「やくも」も運転を見合わせます。
特急「やくも」【岡山⇒出雲市方面】
・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２９号：岡山駅～出雲市駅間
特急「やくも」【出雲市⇒岡山方面】
・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも３０号：出雲市駅～岡山駅間