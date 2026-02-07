―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4475> ＨＥＮＮＧＥ 　東Ｇ 　 -17.90 　　2/ 4　　　1Q　　　-11.87
<5449> 大阪製鉄 　　　東Ｓ 　 -17.87 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -16.23 　　2/ 5　　　3Q　　　264.34
<3417> 大木ヘルス 　　東Ｓ 　 -12.14 　　2/ 5　　　3Q　　　 -6.56
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ 　 -12.04 　　1/30　　　3Q　　　 32.88

<1381> アクシーズ 　　東Ｓ 　 -11.90 　　1/30　　上期　　　129.62
<6832> アオイ電子 　　東Ｓ 　 -10.91 　　2/ 4　　　3Q　　　 -9.25
<3648> ＡＧＳ 　　　　東Ｓ 　 -10.86 　　1/30　　　3Q　　　 79.00
<7991> マミヤＯＰ 　　東Ｓ 　 -10.68 　　2/ 4　　　3Q　　　-63.86
<4417> Ｇセキュリ 　　東Ｇ 　 -10.45 　　1/30　　　3Q　　　 38.53

<3841> ジーダット 　　東Ｓ　　 -9.78 　　1/30　　　3Q　　　-17.59
<6998> タングス 　　　東Ｓ　　 -8.74 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.70
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ　　 -8.68 　　2/ 5　　　3Q　　　 94.17
<299A> クラシル 　　　東Ｇ　　 -7.67 　　2/ 3　　　3Q　　　 25.98
<3712> 情報企画 　　　東Ｓ　　 -7.49 　　2/ 5　　　1Q　　　 19.12

<6185> ＳＭＮ 　　　　東Ｓ　　 -7.33 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<5285> ヤマックス 　　東Ｓ　　 -7.11 　　2/ 5　　　3Q　　　　4.69
<7940> ウェーブＨＤ 　東Ｓ　　 -7.09 　　1/30　　　3Q　　　 57.14
<4659> エイジス 　　　東Ｓ　　 -7.05 　　2/ 2　　　3Q　　　　3.44
<9130> 共栄タ 　　　　東Ｓ　　 -7.02 　　2/ 5　　　3Q　　　-13.88

<3622> ネットイヤー 　東Ｇ　　 -6.98 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<6249> ゲームカード 　東Ｓ　　 -6.60 　　2/ 5　　　3Q　　　-39.52
<4531> 有機薬 　　　　東Ｓ　　 -6.58 　　1/30　　　3Q　　　-45.36
<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ　　 -6.52 　　1/30　　　3Q　　　-26.34
<7372> デコルテＨＤ 　東Ｇ　　 -6.16 　　2/ 5　　　1Q　　　 10.38

<2926> 篠崎屋 　　　　東Ｓ　　 -5.94 　　2/ 5　　　1Q　　　　6.06
<6867> リーダー電子 　東Ｓ　　 -5.93 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤縮
<7422> 東邦レマック 　東Ｓ　　 -5.49 　　1/30　本決算　　　　黒転
<4685> 菱友システム 　東Ｓ　　 -5.44 　　1/30　　　3Q　　　 15.92
<2892> 日食品 　　　　東Ｓ　　 -5.11 　　1/30　　　3Q　　　-24.45

<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ　　 -5.09 　　2/ 3　　　3Q　　　 26.55
<4409> 東邦化 　　　　東Ｓ　　 -5.01 　　2/ 4　　　3Q　　　 -7.53
<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -4.66 　　2/ 5　本決算　　　　黒転
<3910> ＭＫシステム 　東Ｓ　　 -4.44 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<3137> ファンデリー 　東Ｇ　　 -4.31 　　1/30　　　3Q　　　　黒転

<2806> ユタカフーズ 　東Ｓ　　 -4.28 　　1/30　　　3Q　　　-17.92
<9878> セキド 　　　　東Ｓ　　 -4.18 　　2/ 2　　　3Q　　　　赤拡
<7919> 野崎紙 　　　　東Ｓ　　 -4.13 　　1/30　　　3Q　　　-35.51
<7218> 田中精密 　　　東Ｓ　　 -4.12 　　1/30　　　3Q　　　-17.31
<2479> ジェイテック 　東Ｓ　　 -3.95 　　1/30　　　3Q　　　-53.91

<9219> ギックス 　　　東Ｇ　　 -3.85 　　1/30　　上期　　　　赤縮
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 　東Ｓ　　 -3.80 　　2/ 5　　　3Q　　　 -1.51
<6380> オリチェン 　　東Ｓ　　 -3.79 　　2/ 5　　　3Q　　　-81.63
<9828> ゲンキＧＤＣ 　東Ｓ　　 -3.70 　　1/30　　　3Q　　　-23.20
<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ　　 -3.64 　　1/30　　　3Q　　　　赤転

<4582> シンバイオ 　　東Ｇ　　 -3.53 　　2/ 5　本決算　　　　赤縮
<9127> 玉井船 　　　　東Ｓ　　 -3.40 　　2/ 5　　　3Q　　　-59.64
<9888> ＵＥＸ 　　　　東Ｓ　　 -3.27 　　2/ 5　　　3Q　　　-36.71
<1909> 日本ドライ 　　東Ｓ　　 -3.27 　　2/ 5　　　3Q　　　 66.88
<7046> ＴＤＳＥ 　　　東Ｇ　　 -3.12 　　1/30　　　3Q　　　　3.80

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース