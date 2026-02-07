決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ＨＥＮＮＧＥ、クラシル、Ｇセキュリ (1月30日～2月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 東Ｇ -17.90 2/ 4 1Q -11.87
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ -17.87 2/ 5 3Q 赤転
<5729> 日精鉱 東Ｓ -16.23 2/ 5 3Q 264.34
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -12.14 2/ 5 3Q -6.56
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -12.04 1/30 3Q 32.88
<1381> アクシーズ 東Ｓ -11.90 1/30 上期 129.62
<6832> アオイ電子 東Ｓ -10.91 2/ 4 3Q -9.25
<3648> ＡＧＳ 東Ｓ -10.86 1/30 3Q 79.00
<7991> マミヤＯＰ 東Ｓ -10.68 2/ 4 3Q -63.86
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ -10.45 1/30 3Q 38.53
<3841> ジーダット 東Ｓ -9.78 1/30 3Q -17.59
<6998> タングス 東Ｓ -8.74 2/ 5 3Q -2.70
<6994> 指月電 東Ｓ -8.68 2/ 5 3Q 94.17
<299A> クラシル 東Ｇ -7.67 2/ 3 3Q 25.98
<3712> 情報企画 東Ｓ -7.49 2/ 5 1Q 19.12
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ -7.33 1/30 3Q 黒転
<5285> ヤマックス 東Ｓ -7.11 2/ 5 3Q 4.69
<7940> ウェーブＨＤ 東Ｓ -7.09 1/30 3Q 57.14
<4659> エイジス 東Ｓ -7.05 2/ 2 3Q 3.44
<9130> 共栄タ 東Ｓ -7.02 2/ 5 3Q -13.88
<3622> ネットイヤー 東Ｇ -6.98 1/30 3Q 黒転
<6249> ゲームカード 東Ｓ -6.60 2/ 5 3Q -39.52
<4531> 有機薬 東Ｓ -6.58 1/30 3Q -45.36
<5280> ヨシコン 東Ｓ -6.52 1/30 3Q -26.34
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ -6.16 2/ 5 1Q 10.38
<2926> 篠崎屋 東Ｓ -5.94 2/ 5 1Q 6.06
<6867> リーダー電子 東Ｓ -5.93 2/ 5 3Q 赤縮
<7422> 東邦レマック 東Ｓ -5.49 1/30 本決算 黒転
<4685> 菱友システム 東Ｓ -5.44 1/30 3Q 15.92
<2892> 日食品 東Ｓ -5.11 1/30 3Q -24.45
<1967> ヤマト 東Ｓ -5.09 2/ 3 3Q 26.55
<4409> 東邦化 東Ｓ -5.01 2/ 4 3Q -7.53
<6769> ザイン 東Ｓ -4.66 2/ 5 本決算 黒転
<3910> ＭＫシステム 東Ｓ -4.44 2/ 4 3Q 黒転
<3137> ファンデリー 東Ｇ -4.31 1/30 3Q 黒転
<2806> ユタカフーズ 東Ｓ -4.28 1/30 3Q -17.92
<9878> セキド 東Ｓ -4.18 2/ 2 3Q 赤拡
<7919> 野崎紙 東Ｓ -4.13 1/30 3Q -35.51
<7218> 田中精密 東Ｓ -4.12 1/30 3Q -17.31
<2479> ジェイテック 東Ｓ -3.95 1/30 3Q -53.91
<9219> ギックス 東Ｇ -3.85 1/30 上期 赤縮
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 東Ｓ -3.80 2/ 5 3Q -1.51
<6380> オリチェン 東Ｓ -3.79 2/ 5 3Q -81.63
<9828> ゲンキＧＤＣ 東Ｓ -3.70 1/30 3Q -23.20
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -3.64 1/30 3Q 赤転
<4582> シンバイオ 東Ｇ -3.53 2/ 5 本決算 赤縮
<9127> 玉井船 東Ｓ -3.40 2/ 5 3Q -59.64
<9888> ＵＥＸ 東Ｓ -3.27 2/ 5 3Q -36.71
<1909> 日本ドライ 東Ｓ -3.27 2/ 5 3Q 66.88
<7046> ＴＤＳＥ 東Ｇ -3.12 1/30 3Q 3.80
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
