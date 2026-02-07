―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ 　 +46.39 　　1/30　　　3Q　　　 21.71
<4690> 日パレット 　　東Ｓ 　 +45.49 　　1/30　　　3Q　　　-17.87
<5906> エムケー精工 　東Ｓ 　 +41.45 　　1/30　　　3Q　　　 20.09
<7999> ＭＵＴＯＨ 　　東Ｓ 　 +41.12 　　2/ 4　　　3Q　　　-43.78
<8920> 東祥 　　　　　東Ｓ 　 +24.80 　　2/ 3　　　3Q　　　 21.92

<5955> ワイズＨＤ 　　東Ｓ 　 +22.55 　　2/ 2　　　3Q　　　 44.34
<6670> ＭＣＪ 　　　　東Ｓ 　 +21.96 　　2/ 5　　　3Q　　　 15.26
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ 　 +21.80 　　1/30　　　3Q　　　 24.45
<6946> 日本アビオ 　　東Ｓ 　 +19.06 　　1/30　　　3Q　　　104.19
<6663> 太洋テクノ 　　東Ｓ 　 +17.77 　　1/30　本決算　　　-28.48

<1514> 住石ＨＤ 　　　東Ｓ 　 +17.72 　　1/30　　　3Q　　　-38.89
<7711> 助川電気 　　　東Ｓ 　 +17.50 　　2/ 5　　　1Q　　　　8.28
<7089> フォースタ 　　東Ｇ 　 +16.45 　　2/ 5　　　3Q　　　196.98
<3640> 電算 　　　　　東Ｓ 　 +15.47 　　1/30　　　3Q　　　353.53
<6403> 水道機 　　　　東Ｓ 　 +15.07 　　2/ 5　　　3Q　　　　黒転

<4012> アクシス 　　　東Ｓ 　 +15.02 　　2/ 5　本決算　　　　9.60
<8542> トマト銀 　　　東Ｓ 　 +15.01 　　2/ 3　　　3Q　　　 18.95
<4679> 田谷 　　　　　東Ｓ 　 +14.58 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<7150> 島根銀行 　　　東Ｓ 　 +14.13 　　1/30　　　3Q　　　-42.15
<8383> 鳥取銀 　　　　東Ｓ 　 +13.79 　　1/30　　　3Q　　　 39.10

<8285> 三谷産業 　　　東Ｓ 　 +13.32 　　1/30　　　3Q　　　 65.08
<8046> 丸藤パ 　　　　東Ｓ 　 +13.31 　　1/30　　　3Q　　　 46.10
<5204> 石塚硝 　　　　東Ｓ 　 +12.82 　　1/30　　　3Q　　　 18.39
<2782> セリア 　　　　東Ｓ 　 +11.62 　　1/30　　　3Q　　　 18.21
<2612> かどや製油 　　東Ｓ 　 +10.70 　　2/ 5　　　3Q　　　 21.99

<6797> 名古屋電機 　　東Ｓ　　 +9.74 　　1/30　　　3Q　　　-62.56
<6678> テクノメデカ 　東Ｓ　　 +9.05 　　2/ 4　　　3Q　　　 46.18
<3004> 神栄 　　　　　東Ｓ　　 +8.82 　　1/30　　　3Q　　　 16.72
<2208> ブルボン 　　　東Ｓ　　 +8.66 　　1/30　　　3Q　　　 -8.13
<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ　　 +8.41 　　2/ 5　本決算　　　-15.69

<8030> 中央魚 　　　　東Ｓ　　 +8.25 　　1/30　　　3Q　　　　1.09
<5658> 日亜鋼 　　　　東Ｓ　　 +7.97 　　1/30　　　3Q　　　　3.36
<6042> ニッキ 　　　　東Ｓ　　 +7.79 　　1/30　　　3Q　　　 16.53
<3294> イーグランド 　東Ｓ　　 +7.06 　　1/30　　　3Q　　　131.38
<6157> 日進工具 　　　東Ｓ　　 +6.98 　　1/30　　　3Q　　　　0.77

<7538> 大水 　　　　　東Ｓ　　 +6.78 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.88
<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 +6.67 　　1/30　　　3Q　　　 13.02
<5951> ダイニチ工業 　東Ｓ　　 +6.58 　　1/30　　　3Q　　　 37.23
<1948> 弘電社 　　　　東Ｓ　　 +6.54 　　1/30　　　3Q　　　 15.76
<8349> 東北銀 　　　　東Ｓ　　 +6.54 　　1/30　　　3Q　　　 41.90

<9312> ケイヒン 　　　東Ｓ　　 +6.54 　　2/ 5　　　3Q　　　 19.75
<9311> アサガミ 　　　東Ｓ　　 +6.52 　　1/30　　　3Q　　　 34.58
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 　東Ｓ　　 +6.42 　　1/30　　　3Q　　　 22.49
<8537> 大光銀 　　　　東Ｓ　　 +6.25 　　1/30　　　3Q　　　　3.32
<9351> 東洋埠頭 　　　東Ｓ　　 +6.21 　　2/ 4　　　3Q　　　 67.63

<5612> 鋳鉄管 　　　　東Ｓ　　 +6.16 　　1/30　　　3Q　　　-62.86
<4388> エーアイ 　　　東Ｓ　　 +6.09 　　2/ 5　　　3Q　　　-22.81
<4512> わかもと 　　　東Ｓ　　 +5.81 　　2/ 4　　　3Q　　　　黒転
<3352> バッファロー 　東Ｓ　　 +5.18 　　1/30　　　3Q　　　 30.57
<7446> 東北化学 　　　東Ｓ　　 +5.15 　　2/ 2　　　1Q　　　 92.09

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース