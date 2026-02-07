決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 助川電気、伊勢化、日本アビオ (1月30日～2月5日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から6日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ +46.39 1/30 3Q 21.71
<4690> 日パレット 東Ｓ +45.49 1/30 3Q -17.87
<5906> エムケー精工 東Ｓ +41.45 1/30 3Q 20.09
<7999> ＭＵＴＯＨ 東Ｓ +41.12 2/ 4 3Q -43.78
<8920> 東祥 東Ｓ +24.80 2/ 3 3Q 21.92
<5955> ワイズＨＤ 東Ｓ +22.55 2/ 2 3Q 44.34
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ +21.96 2/ 5 3Q 15.26
<6932> 遠藤照明 東Ｓ +21.80 1/30 3Q 24.45
<6946> 日本アビオ 東Ｓ +19.06 1/30 3Q 104.19
<6663> 太洋テクノ 東Ｓ +17.77 1/30 本決算 -28.48
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ +17.72 1/30 3Q -38.89
<7711> 助川電気 東Ｓ +17.50 2/ 5 1Q 8.28
<7089> フォースタ 東Ｇ +16.45 2/ 5 3Q 196.98
<3640> 電算 東Ｓ +15.47 1/30 3Q 353.53
<6403> 水道機 東Ｓ +15.07 2/ 5 3Q 黒転
<4012> アクシス 東Ｓ +15.02 2/ 5 本決算 9.60
<8542> トマト銀 東Ｓ +15.01 2/ 3 3Q 18.95
<4679> 田谷 東Ｓ +14.58 1/30 3Q 黒転
<7150> 島根銀行 東Ｓ +14.13 1/30 3Q -42.15
<8383> 鳥取銀 東Ｓ +13.79 1/30 3Q 39.10
<8285> 三谷産業 東Ｓ +13.32 1/30 3Q 65.08
<8046> 丸藤パ 東Ｓ +13.31 1/30 3Q 46.10
<5204> 石塚硝 東Ｓ +12.82 1/30 3Q 18.39
<2782> セリア 東Ｓ +11.62 1/30 3Q 18.21
<2612> かどや製油 東Ｓ +10.70 2/ 5 3Q 21.99
<6797> 名古屋電機 東Ｓ +9.74 1/30 3Q -62.56
<6678> テクノメデカ 東Ｓ +9.05 2/ 4 3Q 46.18
<3004> 神栄 東Ｓ +8.82 1/30 3Q 16.72
<2208> ブルボン 東Ｓ +8.66 1/30 3Q -8.13
<4107> 伊勢化 東Ｓ +8.41 2/ 5 本決算 -15.69
<8030> 中央魚 東Ｓ +8.25 1/30 3Q 1.09
<5658> 日亜鋼 東Ｓ +7.97 1/30 3Q 3.36
<6042> ニッキ 東Ｓ +7.79 1/30 3Q 16.53
<3294> イーグランド 東Ｓ +7.06 1/30 3Q 131.38
<6157> 日進工具 東Ｓ +6.98 1/30 3Q 0.77
<7538> 大水 東Ｓ +6.78 2/ 5 3Q 12.88
<6391> 加地テック 東Ｓ +6.67 1/30 3Q 13.02
<5951> ダイニチ工業 東Ｓ +6.58 1/30 3Q 37.23
<1948> 弘電社 東Ｓ +6.54 1/30 3Q 15.76
<8349> 東北銀 東Ｓ +6.54 1/30 3Q 41.90
<9312> ケイヒン 東Ｓ +6.54 2/ 5 3Q 19.75
<9311> アサガミ 東Ｓ +6.52 1/30 3Q 34.58
<7795> ＫＹＯＲＩＴ 東Ｓ +6.42 1/30 3Q 22.49
<8537> 大光銀 東Ｓ +6.25 1/30 3Q 3.32
<9351> 東洋埠頭 東Ｓ +6.21 2/ 4 3Q 67.63
<5612> 鋳鉄管 東Ｓ +6.16 1/30 3Q -62.86
<4388> エーアイ 東Ｓ +6.09 2/ 5 3Q -22.81
<4512> わかもと 東Ｓ +5.81 2/ 4 3Q 黒転
<3352> バッファロー 東Ｓ +5.18 1/30 3Q 30.57
<7446> 東北化学 東Ｓ +5.15 2/ 2 1Q 92.09
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
