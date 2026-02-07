◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 浦和2―0千葉（2026年2月7日 フクダ電子アリーナ）

明治安田J1リーグは7日に各地で3試合が行われ、浦和はアウェーで17年ぶりにJ1復帰した千葉に2―0で勝利した。桐蔭横浜大から新加入のFW肥田野蓮治（22）が1―0の前半12分にプロ初ゴールを記録。FW松尾佑介の左サイド突破から生まれたゴール前のこぼれ球を左足で押し込んだ。

特別指定選手として出場した25年11月30日の岡山戦で得点して鮮烈デビュー。1月の沖縄キャンプでもJFL沖縄SV、京都との練習試合でもゴールを決めた。アピールに成功し、この日は浦和のルーキーFWとして97年の永井雄一郎、99年の盛田剛平に続く27年ぶり史上3人目のJ公式戦の開幕スタメンの座を獲得。与えられたチャンスをものにした。

何度も苦難を乗り越えてプロの舞台にたどり着いた。FC東京U―15深川からユースに昇格できず、挫折を味わった。関東一高では3年時に全国高校選手権で4強入りしたが、チームメートに新型コロナウイルスの感染者が出たため、準決勝を辞退。桐蔭横浜大へのセレクションも高校3年時の夏に一度は落選したが「絶対に入りたい」と秋に2度目のセレクション参加を懇願して、何とか入学にこぎ着けた。

「挫折を経験してきた中で“続けること”“やめないこと”の大切さを実感しました。思い通りにいかない時に、腐らずにやり続けること、ひた向きに続けることが、簡単のようで一番難しい。それが大事だと思う」

浦和との最初の接点は大学2年時の秋。クラブから桐蔭横浜大に練習のトレーニングパートナーとして選手を派遣してほしいとの依頼が届いた。参加した10人に肥田野も名を連ね「何かしらのつめ痕を残そう」と奮闘。DF酒井宏樹、MF中島翔哉らもプレーした紅白戦で2得点を奪い、スカウトの目に留まった。その後は複数のJクラブから獲得の打診が届いたが「レッズはアジア1位のクラブ。行かない選択肢はない」と他クラブの練習に参加することなく浦和入りを決めた。

好きな選手は「3R」。02年ワールドカップ日韓大会で優勝したブラジル代表の攻撃陣、ロナウド、リバウド、ロナウジーニョの3選手だ。リアルタイムで彼らのプレーは見ていないが、サッカー観戦が趣味の父親の影響で映像を見てとりこになった。「今でも3Rの動画は観ます。特にロナウドが好き。うまくて、力強くて、ダイナミック。身長も近いので、プレーの参考にしています。さすがに大五郎カット（02年ワールドカップ時のロナウドの独特のヘアスタイル）にはしないでけど」と笑う。

百年構想リーグのの目標を先発定着と5ゴールに設定する。この日は後半18分に途中するまで前線からの守備やボールを収めるプレーでも存在感を発揮。昨季リーグ7位に沈んだチームの開幕白星に貢献する上々のプロデビューとなった。

◆肥田野 蓮治（ひだの・れんじ）2003年12月1日生まれ。千葉県出身。東習志野FC、FC東京U―15、関東一高、桐蔭横浜大を経て26年1月に浦和レッズに入団。2025年シーズンは浦和レッズの特別指定選手としてリーグ1試合出場、1得点を記録した。身長1メートル81、体重75キロ