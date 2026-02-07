◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 千葉0―2浦和（2026年2月7日 フクダ電子アリーナ）

「明治安田J1百年構想リーグ」は7日に各地で3試合が行われ、17年ぶりにJ1復帰した千葉はホームで浦和に0−2で敗れた。09年11月22日のFC東京戦（フクアリ）以来、5921日ぶりのJ1公式戦勝利はならなかった。

前半4分、GK若原が浦和MF松尾を倒してしまい、PKを献上。ゴール左に決められ、先制を許した。同12分には、左サイドからの松尾のシュートをMF日高がゴール前で弾いたものの、こぼれ球をMF肥田野に押し込まれ、追加点を奪われた。

後半はセットプレーで浦和ゴールに迫った。7分、右CKからのこぼれ球に反応したDF高橋がペナルティエリア外から右足を振り抜いたが、左ポストに弾かれた。同20分にも右CKにMFイサカが頭を合わせたが、相手DFにクリアされた。

昨季はJ1昇格プレーオフを戦い昨年12月13日まで公式戦が続いた影響で、今季は始動を遅らせてキャンプを実施しなかった。1月31日のちばぎん杯では柏に1―2で敗戦。シュート数4―25とスコア以上の完敗で、特に前半はシュートを1本も打てず手も足も出なかった。

試合後のミーティングでは相手をリスペクトしすぎた内容を反省。ちばぎん杯翌日の練習ではDF鈴木、MF米倉らベテランを中心に選手の目の色が変わり、激しいトレーニングが繰り広げられた。

09年12月5日のリーグ最終節G大阪戦（万博）以来5901日ぶりのJ1公式戦。小林監督は「ちばぎん杯翌日の練習はとんでもない強度だった。そのトレーニングで、こいつらとならやっていけると思った。浦和戦に向けて最高の準備が整っていると思っている。やれると思っている」と自信を持って開幕戦を迎えたが、勝利をつかむことはできなかった。

▼小林慶行監督 悔しいですね。1失点目みたいなミスをしてゲームを壊してしまったら、そもそもチャレンジャーとして戦っているので、ゲームが終わったくらいのプレーになってしまう。ああいったミスはなくさないといけないし、その他のゲームのところでも、もっとできたかなと。これから経験して、スピード、強度に慣れていかないといけない。