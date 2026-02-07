JO1、地域密着あいさつ 全国129館と中継で遠隔コール＆レスポンス
グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
全国129館の劇場で中継された。佐藤景瑚は「大田区のイオンシネマの皆さん、こんにちは！」と地域密着すぎるあいさつ。川尻蓮は「T・ジョイ博多のB-11でお楽しみのあなた、今日のラッキーカラーは深緑です」と佐藤に乗っかり、川西拓実は「北海道！青森！」と“2道県”とコール＆レスポンス。河野純喜は「シネマサンシャイン大和郡山、メイクサムノイズ！」とライブのようなあおりを入れ「郡山高校なんで、よく行ってました」と懐かしんでいた。
『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』は、昨年4月に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演の模様を収めたライブ映像。超満員の東京ドームで、JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出のステージを、通常版、SCREENX、4DX、ULTRA4DXの各種ラージフォーマットでも同時公開する。
【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1
全国129館の劇場で中継された。佐藤景瑚は「大田区のイオンシネマの皆さん、こんにちは！」と地域密着すぎるあいさつ。川尻蓮は「T・ジョイ博多のB-11でお楽しみのあなた、今日のラッキーカラーは深緑です」と佐藤に乗っかり、川西拓実は「北海道！青森！」と“2道県”とコール＆レスポンス。河野純喜は「シネマサンシャイン大和郡山、メイクサムノイズ！」とライブのようなあおりを入れ「郡山高校なんで、よく行ってました」と懐かしんでいた。