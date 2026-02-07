ABEMA、衆院選特番は“異色のトリプルMC” EXIT・岸谷蘭丸・ひろゆきが担当【コメント全文】
ABEMAでは、衆議院議員選挙の投開票日である2026年2月8日の午後7時50分より、特別番組『#アベプラ衆院選 SP〜EXITと蘭丸と、時々ひろゆき〜』を生放送する。
【画像】辻歩アナウンサーと山本期日前による特番も
平日夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』にてMCを務める、お笑いコンビ・EXITが2025年の参院選に続き3度目となる選挙特番MCを担当。さらに、“次世代の論客”としても注目度が集まる実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸と、『ABEMA Prime』の水曜MCを務めるネット掲示板『2ちゃんねる』創設者の“ひろゆき”こと西村博之も番組途中から加わり、“異色のトリプルMC”体制で番組を届ける。
各党幹部との中継や、注目候補者の勝敗結果などを速報で伝えていくのはもちろん、「ABEMA Prime」らしい議論も。突如の解散表明での冬の選挙戦、若い人たちの選択は。結果が示すのは、政治への希望か落胆か。豪華MC陣とともに日本の未来について考える。
同日の午後11時30分からは、「ABEMA」の辻歩アナウンサーと“選挙大好き芸人”の異名を持ち自らの足で多くの選挙区を回っている若手漫才コンビ「ゆかいな議事録」の山本期日前が選挙の舞台裏を交えながら開票結果を速報する、特別番組『衆院選2026開票速報』も「ABEMA NEWSチャンネル」にて生放送する。
■EXIT・兼近大樹
ダラダラ話してます。皆様これを見ながら、とやかく言いあいましょう！
■EXIT・りんたろー。
先ほど期日前投票ぶっかましました！！いつもは忘れた頃にやってくるので思い出す時間が必要でしたが今回は前回の知識である程度いけるかもしれません！この勢いで今回は二言！！当事者として発言できたらと思います！！
■岸谷蘭丸
唐突な選挙にびっくりでしたが、またMCに呼んでいただいて光栄です！！近年の選挙では投票によって如実に政治が変わってきたと思います。今回も成功体験を作りましょう！
■ひろゆき
選挙結果によって、どういう日本になっていくのかという予想を視聴者がしやすくする番組にしたいですー。
【画像】辻歩アナウンサーと山本期日前による特番も
平日夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』にてMCを務める、お笑いコンビ・EXITが2025年の参院選に続き3度目となる選挙特番MCを担当。さらに、“次世代の論客”としても注目度が集まる実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸と、『ABEMA Prime』の水曜MCを務めるネット掲示板『2ちゃんねる』創設者の“ひろゆき”こと西村博之も番組途中から加わり、“異色のトリプルMC”体制で番組を届ける。
同日の午後11時30分からは、「ABEMA」の辻歩アナウンサーと“選挙大好き芸人”の異名を持ち自らの足で多くの選挙区を回っている若手漫才コンビ「ゆかいな議事録」の山本期日前が選挙の舞台裏を交えながら開票結果を速報する、特別番組『衆院選2026開票速報』も「ABEMA NEWSチャンネル」にて生放送する。
■EXIT・兼近大樹
ダラダラ話してます。皆様これを見ながら、とやかく言いあいましょう！
■EXIT・りんたろー。
先ほど期日前投票ぶっかましました！！いつもは忘れた頃にやってくるので思い出す時間が必要でしたが今回は前回の知識である程度いけるかもしれません！この勢いで今回は二言！！当事者として発言できたらと思います！！
■岸谷蘭丸
唐突な選挙にびっくりでしたが、またMCに呼んでいただいて光栄です！！近年の選挙では投票によって如実に政治が変わってきたと思います。今回も成功体験を作りましょう！
■ひろゆき
選挙結果によって、どういう日本になっていくのかという予想を視聴者がしやすくする番組にしたいですー。