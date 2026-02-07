2月6日、アイドルグループ・なにわ男子の道枝駿佑が『PERCE NEIGE vol.1』の表紙を務め、そのビジュアルが解禁。その表紙を飾る道枝の近影が話題となっている。

今回道枝が表紙を務めるのは、2月14日に発売される『PERCE NEIGE（ペルスネージュ）』 の第1号創刊号だ。表紙とともに、巻頭特集12ページが組まれている。2026年3月20日に公開予定の映画『君が最後に遺した歌』の主演を務める道枝の完全独占グラビアとインタビューが掲載され、盛り沢山な内容となっている。

「同日には、ペルスネージュ編集部の公式Xが更新されビジュアルが解禁されました。そこには、淡いブルーの背景をバックに白いシャツを着用し、クールな表情を決める道枝さんが写っています。さらに、道枝さんの髪色はシルバーヘア。儚さも漂う、透明感あふれるビジュアルに仕上がっています」（芸能プロ関係者）

そのビジュアルの公開とともにファンは騒然となった。Xには、あまりにも美しい道枝の姿に唖然とする声が集まっていた。

《美の暴力とはこのこと》

《美しすぎるし透明感すごいし…言葉が出てこねえ…》

《次元が違いすぎる 》

グループ内で定着した“末っ子キャラ”を封印した、大人びた道枝の表情に、ファンは釘付けになっていた。

2021年になにわ男子としてCDデビューした道枝。その後は、アイドル活動だけではなくモデルとしての活躍も止まらないと、前出の芸能プロ関係者は解説する。

「2022年からは、男性ファッション誌『MEN’S NON-NO（メンズノンノ）』のレギュラーモデルとして本格的に活動を開始。2022年5月号では単独で表紙も飾るなど、着実に実力を上げていきました。さらに、中国発のメイクアップブランド『パーフェクトダイアリー（PERFECT DIARY）』のブランドアンバサダーを務め、コスメのモデルとしても抜擢されています」

180cmある高身長と、端正な顔立ちを生かしたモデル業。さらに、その活躍は世界へと広がっている。

「10月5日、世界的ファッションブランド『ヴァレンティノ（VALENTINO）』がフランス・パリで2026年春夏コレクションを開催。現地に訪問した道枝さんは、金髪を披露しました。金色のボタンが高級感を漂わせる黒いセットアップを着用し、王子様スタイルを完成させていました。2026年も彼の“リアル王子様化”は進んでいるようです」（前出・芸能プロ関係者）

洗練された道枝の表情は、止まることを知らなそうだ。