「コンビニおにぎり戦争」ローソンは冷凍！セブンイレブンは王道！

年収約160億円のスーパースターが選んだのは、故郷の味だった。

アメリカのオーディオブランド『Ｂｅａｔｓ』が1月15日、公式インスタグラムで同社のアンバサダーを務めるドジャースの大谷翔平（31）へのインタビューを公開。動画内で試合前の好きな食事について問われた大谷は、しばし間を置いた後、笑顔で「おにぎり」と答えた。

そんな大谷を、昨年２月から『おむすびアンバサダー』に起用したファミリーマートが絶好調だ。

冷凍おにぎり登場

一方、コンビニ業界において売り上げ２位のファミリーマートを僅差で追う３位のローソンは、高価格帯商品と、健康志向商品の展開で勝負をかける。

「『プレミアムおにぎり いくら醤油漬』（308円）、『プレミアムおにぎり 焼さけハラミ』（297円）といった300円前後の商品が売れています。とくに、週末のドライブなどの際に、『普段よりも少し贅沢(ぜいたく)しよう』と手に取る人が多いようです。

『プレミアムおにぎり』の３商品はおにぎり協会が認定しています。また、ローソンは東京都の名店『おにぎり浅草宿六』監修の商品も販売している。ミシュランガイドのビブグルマンに７年連続で掲載されているおにぎり店『宿六』の味を全国のローソンで楽しめるなら、プレミアム価格でも納得感を得やすい」（前出・中村氏）

とはいえ、毎日のように300円のおにぎりを買う客は多くないだろう。そこでローソンは、比較的低価格で、かつ健康的なおにぎりを、ライバルに先んじて前面に押し出した。象徴的なのが、『枝豆と塩昆布おにぎり（国産もち麦入り）』（181円）などに代表される、『たっぷり食物繊維が摂れる』シリーズだ。

「噛(か)み応えがある雑穀米を使うことで満腹感が高まり、罪悪感なく食べられる。さらに、高騰している海苔は使わず、お米の中に一部もち麦を入れることで、コストを抑えることができます。出汁の風味がしっかりと感じられるため、味気なく感じることもありません」（同前）

さらに、ローソンは今年１月、’23年から試験的に導入してきた冷凍おにぎりの全国展開を開始したことで、業界を震撼させた。『鶏五目おにぎり』（157円）、『胡麻(ごま)さけおにぎり』（140円）、『わかめごはんおにぎり』（140円）の３品が対象だ。冷凍おにぎりは、作り置きすることで製造コストを削減できるうえ、配送も１日１回（通常は２回）で済むため、配送コストも下げられることから、通常のおにぎりと比べて価格を１〜２割抑えられるという。

品質を更に向上

このように、ファミマ、ローソンは異なるアプローチで戦線拡大を図っているが、セブンイレブンは王道を貫いている。

「そもそも、’74年に初めてコンビニおにぎりを始めたのがセブンイレブンです。’83年に初めて『シーチキンマヨネーズ』をおにぎりに取り入れたのも同社です。セブンのおにぎりは、家庭の味を追求して進化させたふわふわ食感が特徴で、他社に比べ高価格帯商品は少ない。馴染みのある味わいの、手に取りやすいおにぎりの品質を高めようという方針を感じます。

なかでも秀逸なのが、『せいろ蒸し 赤飯おこわおむすび』（170円）。低価格帯ながら、わざわざ工場の別ラインでもち米を蒸しあげた商品で、その味わいは群を抜いています。『直火焼ソーセージのおむすび』（221円）は、お米に円盤状のソーセージを載せ、照り焼きのタレとガーリックマヨネーズを合わせた一品。絶品です」（前出・田矢氏）

高品質でバランスの良い商品展開を見せる王者は’23年、自慢のふわふわ食感をさらに強化した。

「王者としての自負があったのか、セブンイレブンはそれまで監修をつけていなかったのですが、京都の米店『八代目儀兵衛』とコラボ。米一粒まで徹底してこだわり抜いた土鍋ご飯で知られる老舗米店とタッグを組み、『精米』と『お米のブレンド』の監修を受けることで、粒立ちがよく、お米の甘みを感じるおにぎりを目指しています」（前出・中村氏）

伝家の宝刀を強化したセブンイレブンか、国民的スーパースターの起用で勢いに乗るファミリーマートか、冷凍おにぎりで業界に革命を起こすローソンか。現在はセブンイレブンが優勢だが、勢いを増すライバル２社が、「おにぎり戦争」に意外な結びをもたらすかもしれない。

