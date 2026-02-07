STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。開催中の「さっぽろ雪まつり」をPRした。



【写真】口を開けて同じポーズもキュートです

「4日(水)から2026さっぽろ雪まつりがスタートしました！今年の大通4丁目STV広場の大雪像、テーマは【祈り～縄文からのメッセージ～】」と投稿。「道南・南茅部で1975年に発掘された縄文時代の中空土偶がモチーフで、迫力いっぱいな大雪像。『人は自然の一部』であるという縄文の心を表現しています！」とつづり、大雪像の前で同じポーズを取る写真などを掲載。



「22時まで15分おきに行われる日没後からの大雪像のライティングショーも幻想的で美しく、昼夜2つの表情が楽しめます！」と呼びかけた。



フォロワーからは「土偶の真似かわいい」、「比類なきお美しさと絶世の可愛いさで女神様です」、「縄文時代でも可愛い」などの声が寄せられた。



竹井アナは2003年2月27日生まれ。東京都出身。日本女子大学卒業後、2025年STV札幌テレビ入社。大学在学中には「日本女子大学コンテスト2023」グランプリを受賞している。



（よろず～ニュース編集部）