ヨガワークスは、プロユースマットとして展開してきた「サダナ・ピラティス 8mm」を「サダナ・ウェルネス 8mm」へとリニューアルし、2026年2月より発売します。

ウェルネスを「自然体に戻れる状態」と捉え直し、暮らしを支えるインフラとしての新たな提案です。

ヨガワークス「サダナ・ウェルネス」

発売日：2026年2月予定

販売：ヨガワークス公式オンラインストア 他

サダナ・ウェルネスは、天然ゴムをベースとした素材設計を採用したウェルネスマットです。

ピラティスやヨガに限らず、立つ、座る、呼吸を整えるといった日常の中で使われ、整った状態に戻るための場所として機能します。

足裏から伝わる質感や安定感を通して、自然体に戻る感覚をサポートします。

拡大するウェルネス市場と「ウェルネス疲れ」

世界のウェルネス市場は、2024年時点で約6.8兆ドル規模に達し、2030年には8兆ドルを超える成長が見込まれています。

健康、運動、睡眠、メンタルケア、サステナビリティなど、ウェルネスは生活全体を横断するテーマへと広がっています。

一方で近年、「頑張る」「続ける」「成果を出す」といった体験価値が先行することで、ウェルネスそのものが人にとって負荷になってしまう、いわゆる「ウェルネス疲れ」も指摘されるようになりました。

ヨガの現場で見てきたこと

ヨガワークスは、日本でヨガが一般化する以前から、20年以上にわたりスタジオやインストラクター、実践者と向き合ってきました。

そこには、続けられる人だけでなく、一度離れ、また戻ってくる人の姿もあります。

続けられるかどうか以上に重要なのは、戻れる場所があること。

この現場での実感が、今回のリニューアルの出発点となっています。

天然ゴムをベースとした素材設計

サダナ・ウェルネスの前身であるサダナ・ピラティスは、プロユースのピラティス用マットとして開発されました。

一方でヨガワークスがあらためて向き合ったのは、人が本来求めている、自然との関係性でした。

人は自然の中で呼吸し、自然の恵みを取り入れることで、無意識のうちに自分の状態を整えています。

ウェルネスとは、そうした感覚に立ち戻ることでもあります。

このマットは、天然ゴムをベースとした素材設計を採用しています。

環境配慮という視点にとどまらず、足裏から伝わる質感や安定感を通して、自然体に戻る感覚をサポートするための選択です。

ウェルネスを支える基盤として

ヨガワークスは今後、個人の暮らしにとどまらず、ホテルやリトリート施設、企業のウェルビーイング施策など、空間や環境が人をサポートするウェルネスの在り方を広げていきます。

ウェルネスを、努力や継続の象徴ではなく、日常を静かにサポートするインフラとして捉え直すこと。

サダナ・ウェルネスは、その象徴的な一枚です。

自然との関係性を取り戻し、自然体に戻る感覚をサポートするサダナ・ウェルネス。

日常の中で使われ、整った状態に戻るための場所として、暮らしに寄り添います。

天然ゴムの質感と安定感が、無理なく続けられるウェルネスの時間を支えてくれます。

ヨガワークス「サダナ・ウェルネス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月予定です。

Q. どこで購入できますか？

ヨガワークス公式オンラインストア他で販売予定です。

Q. 素材は何ですか？

天然ゴムをベースとした素材設計を採用しています。

Q. どのような用途で使えますか？

ピラティスやヨガに限らず、立つ、座る、呼吸を整えるといった日常の中で使えます。

