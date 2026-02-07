全国約90名の栄養士が参加中！ヒカリテーブル「ひかりクエスト」新規メンバー募集
栄養士の働き方や生き方に関する事業を展開するヒカリテーブルが運営する、栄養士限定・無料オンラインコミュニティ「ひかりクエスト」は、2026年2月より新規参加者の募集を開始します。
このコミュニティは2025年11月から試運転を行っており、大きな告知や派手な募集を行わず、口コミや紹介を中心に静かに広がってきました。
現在、全国から約90名の栄養士が参加しています。
ヒカリテーブル「ひかりクエスト」
参加費：無料
募集開始：2026年2月
対象：栄養士（育児中やライフステージの変化で一時的に現場を離れている方も含む）
「ひかりクエスト」は、働くほど自分も周りも満たされていく在り方が当たり前になる社会を目指し、活動を続ける実践型コミュニティです。
派手な成功や正解を提示するのではなく、立ち止まり、考え、小さく試してみる場を提供しています。
自分の人生に向き合うための余白を大切にした場となっています。
参加メリット
年齢や現在の働き方を問わず参加できる栄養士限定・無料のオンラインコミュニティです。
参加することで、次のようなメリットがあります。
全国の栄養士と、オンラインでゆるくつながることができます。
同じ栄養士同士だからこそ分かり合える、言葉にしづらい成功体験やモヤモヤを、少人数で安心して共有できる場があります。
転職・復職・副業など、働き方のリアルな話を聞くことができます。
成功談だけでなく、迷いや試行錯誤も含めた等身大の経験に触れることで、自分に合った働き方の選択肢や視野が、少しずつ広がっていきます。
職場や家庭では話しにくい悩みを、安心して言葉にできる環境が整っています。
否定されず、焦らされない環境の中で、自分が大切にしている価値観や、これからどう生きていきたいかを整理することが可能です。
なお、ひかりクエストは、無理に仲良くなることや、積極的な発言を求める場ではありません。
企画への参加もすべて自由で、その時の状況や気持ちに合わせて関わることができます。
実践型コミュニティとは
栄養士向けのコミュニティは、現在さまざまな形で存在しています。
一方で、登録したものの、参加できないまま終わってしまったという声が多いのも現実です。
忙しさや疲れの中で、参加しなきゃと思うほど、かえって足が遠のいてしまうこともあります。
ひかりクエストが目指しているのは、登録すること自体がゴールになる場ではなく、日々の中で、少し立ち止まり考えることが自然に起こる場です。
ここで言う実践とは、成果を出すことや、何かを成し遂げることではありません。
話を聞いてみる、自分の気持ちを言葉にしてみる、他の人の考えに触れて、視野が少し広がる。
そうした小さな関わりを重ねていくことを、ひかりクエストでは実践と呼んでいます。
また、ただ話を聞いたり考えを共有するだけでなく、さまざまなツールを使いながら、日常の中で自然にアウトプットを重ねられる環境づくりも大切にしています。
フリーランスを目指すかどうかに関わらず、情報を発信したり、人とやり取りをしたりすることに、少しずつ慣れていく経験が、次の働き方を選ぶときの安心感になると考えられています。
メディア掲載
ひかりクエストの取り組みは、信濃毎日新聞社発行の地域情報紙「MGプレス」にも掲載されました。
2026年1月17日付で、栄養士の働き方に寄り添う取り組みとして取り上げられています。
背景
栄養士は、人の健康や生活に深く関わる専門職でありながら、忙しさや責任に比べて、報われにくい働き方になりやすい側面があります。
好きな仕事だから仕方ない、今は我慢の時期だと思っている。
そうして自分のことを後回しにし続けた結果、心や体の余裕を失ってしまう栄養士も少なくありません。
ひかりクエストは、働き損が当たり前という前提そのものを見直すために生まれました。
これまで頑張ってきた働き方に、どこか違和感や疲れを感じている栄養士に向けて、自分の人生に向き合うための余白を提供する場となっています。
毎日クタクタで、将来の働き方や生き方まで考える余裕がない栄養士が、少し立ち止まり、考え、小さく試してみることができる環境です。
ひかりクエストは、優秀な栄養士を育てる場所でも、無理に仲良く馴れ合う場所でも、誰かを同じ型にはめる場所でもありません。
自分で考え、選択を重ねながら、自分の人生に責任を持てる栄養士が増えていくことを目指しています。
その積み重ねが、家族の幸せにつながり、社会の幸せにつながっていくと考えられています。
栄養士という専門職の働き方や生き方を見直し、自分らしい選択を重ねていける場として、ひかりクエストは全国の栄養士に開かれています。
口コミや紹介を中心に静かに広がってきたこのコミュニティは、日々の中で少し立ち止まり、自分の人生に向き合う余白を大切にしながら、次の一歩を考えるきっかけを提供しています。
ヒカリテーブル「ひかりクエスト」の紹介でした。
よくある質問
Q. 参加費はかかりますか？
参加費は無料です。
Q. 現在、栄養士として働いていなくても参加できますか？
育児中やライフステージの変化で一時的に現場を離れている方も含め、年齢や現在の働き方を問わず参加できます。
Q. 企画への参加は必須ですか？
企画への参加はすべて自由です。その時の状況や気持ちに合わせて関わることができます。
Q. どのような活動をしていますか？
全国の栄養士とオンラインでつながり、働き方のリアルな話を聞いたり、職場や家庭では話しにくい悩みを安心して共有したりできる場を提供しています。
Q. 参加方法を教えてください。
公式サイト（https://eiyoushi-hikariquest.hp.peraichi.com）から詳細を確認できます。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 全国約90名の栄養士が参加中！ヒカリテーブル「ひかりクエスト」新規メンバー募集 appeared first on Dtimes.