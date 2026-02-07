NKB Y’sは、横浜みなとみらい周辺の商業施設で使える、お得なグルメチケットが当たる「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」を、2026年2月11日(水・祝)から15日(日)までの5日間開催します。

1回1,000円で、1,500円分または2,000円分のグルメチケットが必ず当たる、好評イベントの第5弾です。

NKB Y’s「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」

開催期間：2026年2月11日(水・祝)・12日(木)・13日(金)・14日(土)・15日(日)

開催時間：各日11:00〜15:00

会場：横浜ランドマークタワー(3F イベントスペース)、コレットマーレ(1F 共用部通路／館内)

料金：1回1,000円(税込) ※現金／PayPay

販売個数：カプセル3,000個 ※1日あたり600個上限

横浜みなとみらい周辺の4つの商業施設が連携した、グルメチケットが当たるガチャガチャイベントです。

1回1,000円(税込)で、1,500円分または2,000円分のグルメチケットが必ず当たります。

チケットには対象施設名が記載されており、その施設内の飲食店(一部店舗を除く)で利用できます。

どの施設のチケットが当たるかは、カプセルを開けるまでわからない仕組みです。

1,500円分または2,000円分のグルメチケット

チケット利用有効期限：2026年3月31日(火)まで

対象施設：MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ・クイーンズタワーA カフェ＆レストラン、コレットマーレ、CIAL桜木町

グルメチケットは、1,500円分または2,000円分の2種類があります。

対象施設内の飲食店で、通常メニューを注文し、会計時にチケットを提示することで利用できます。

1会計につきチケット1枚のみ利用可能で、差額分は自己負担、釣り銭は出ません。

一部利用できない店舗があるため、詳細は公式サイトで確認できます。

横浜みなとみらい 万葉倶楽部の招待券・優待券がランダム封入

2026年のグルメガチャでは、グルメチケットに加えて、横浜みなとみらい 万葉倶楽部で利用できる招待券(大ラッキー)または優待券(小ラッキー)がランダムで封入されています。

必ず封入されているわけではありませんが、当たった場合は温浴施設を楽しめる特典が付いてきます。

招待券・優待券の詳細内容は、当たってからのお楽しみです。

ガチャ設置会場

ガチャは、横浜ランドマークタワー(3F イベントスペース)とコレットマーレ(1F 共用部通路／館内)の2か所に設置されます。

施設によって販売個数が異なり、1日あたりの販売上限(600個)に達した場合、開催時間内でも販売を終了します。

当日の販売状況は、公式Xアカウント(@nkb_ys)で随時お知らせされます。

利用方法と注意事項

会場でスタッフに料金(現金またはPayPay)を支払い、専用コインと引き換えてガチャを回します。

当たった施設の飲食店でメニューを注文し、会計時にチケットを提示すると、チケット分が割引されます。

購入後の返金はできず、利用期間を過ぎたチケットは使用できません。

対象店舗は営業時間内の終日利用可能ですが、予約チケットではないため、混雑時は並ぶ可能性があります。

施設の休館日は以下の通りです。

・MARK IS みなとみらい：2月18日(水)

・ランドマークプラザ：2月17日(火) ※2月16日(月)は飲食店が20時まで短縮営業

・クイーンズタワーA ショップ＆レストラン：2月22日(日)

・コレットマーレ：2月16日(月)

横浜みなとみらいのグルメを、通常よりお得に楽しめるイベントです。

1,000円の投資で最大2,000円分の食事ができ、さらに温浴施設の特典が当たる可能性もあります。

みなとみらいでのランチやディナーを、ガチャ運試しと共に楽しめる5日間限定の企画となっています。

NKB Y’s「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」の紹介でした。

よくある質問

Q. グルメチケットはどの施設で使えますか？

MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ・クイーンズタワーA カフェ＆レストラン、コレットマーレ、CIAL桜木町の飲食店で利用できます。一部店舗では利用できない場合があるため、公式サイトで利用可能店舗を確認してください。

Q. ガチャは1日に何回でも引けますか？

1日あたりの販売上限は600個で、上限に達すると販売終了となります。1人あたりの購入回数制限は明記されていませんが、販売状況により早めに終了する可能性があります。

Q. 支払いはクレジットカードでもできますか？

決済方法は現金またはPayPayのみとなります。クレジットカードや電子マネーには対応していません。

Q. チケットの有効期限はいつまでですか？

グルメチケットの利用有効期限は2026年3月31日(火)までです。期限を過ぎたチケットは利用できません。

Q. 万葉倶楽部の招待券・優待券は必ず入っていますか？

万葉倶楽部の招待券・優待券はランダム封入で、必ず入っているわけではありません。当たった場合はグルメチケットと一緒に封入されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1,000円で最大2,000円分のグルメチケットが当たる！みなとみらい「冬のグルメ冒険ガチャ」 appeared first on Dtimes.