N-LaBoは、脳疲労・睡眠に特化した鍼灸院「NEL」のフランチャイズ加盟店募集を開始しました。

睡眠不足は個人の体調管理にとどまらず、生産性や生活の質にも影響を及ぼす社会的な課題として注目されています。

直営店舗で培ってきた運営ノウハウと再現性のある仕組みを活かし、サービス価値をより多くの地域へ届けるため、フランチャイズという形での全国展開が決定しました。

N-LaBo「NEL」

募集開始：2025年2月

お問い合わせ：https://forms.gle/Y7XaJb59p1G4dvuv6

本モデルは、施術に直接関わることなく、経営・運営に注力したい事業オーナーや、既存事業とのシナジーを検討する企業の新規事業としても導入しやすい設計となっています。

NELについて

「NEL」は、2022年3月に開院した、脳疲労・睡眠に特化した鍼灸院です。

渋谷・六本木・銀座に店舗を構え、多くの利用者に支持されています。

施術は、東洋医学と睡眠の知見をもとに、国家資格を有する鍼灸師が一人ひとりに合わせて行うオーダーメイド型。

自律神経に配慮した独自メソッドと痛みの少ない鍼、完全個室の空間により、初回から変化を実感する声も多く、サブスクリプションコースは継続率86.9％以上を維持しています。

開院以降、SNSを中心に注目を集め、幅広い層から支持されています。

施術不要・運営に集中できるフランチャイズの特徴

安定集客が見込める仕組みとして、成長する睡眠市場において、健康意識の高まりを背景に今後も成長が期待される分野で安定した需要が見込めます。

「睡眠×鍼灸」という新カテゴリは競合が少なく、明確な差別化が可能な独自ポジションを確立。

「症例と対策」の体系化により、サブスクリプションコースで高いリピート確保を実現しています。

顧客単価を高める収益構造として、施術＋物販による複合的な収益モデルを採用。

施術に加え、独自開発商品の販売で顧客単価の向上を実現可能です。

充実の本部サポート体制により、コールセンター代行、予約・決済システムの提供など、運営負荷を軽減する安心のサポートが充実しています。

鍼灸師の採用も本部にお任せ可能で、施術に入らず、経営視点で店舗を運営したい方にも適したモデル。

開業後も、本部スーパーバイザー(SV)が定期的に巡回し、運営状況の確認や提案を実施。

オーナーが店舗経営に専念できる環境を、継続的に支援します。

収益モデル

このフランチャイズでは、直営店での実績をもとに、投資回収期間2〜3年を想定したモデル設計がされています。

2ベッドモデルは、初期投資約880万円、想定投資回収期間2〜3年、想定営業利益率約24％。

4ベッドモデルは、初期投資約1,600万円、想定回収期間2〜3年、想定営業利益率約27〜29％となっています。

本数値は一定の前提条件に基づく想定値であり、実際の投資回収期間・収益性を保証するものではありません。

稼働率、立地条件、人件費、運営状況等により数値は変動します。

募集要項

加盟金：1,000,000円

ロイヤリティ：10％

システム利用料：5万円（初年度：3万円）

広告分担金：月2万円

申し込みフォーム：https://forms.gle/Y7XaJb59p1G4dvuv6

現在、フランチャイズ加盟を検討中の方向けに、個別面談会が実施されています。

睡眠の質向上をサポートするサービスを、より多くの地域へ届ける取り組みとして注目されています。

経営・運営に注力したい事業オーナーや、既存事業との相乗効果を検討する企業にとって、新たなビジネスチャンスとなる可能性があります。

直営店での実績をもとにした体系的なサポート体制により、未経験からでも安心して参入できる環境が整えられています。

N-LaBo「NEL」フランチャイズ加盟店募集の紹介でした。

よくある質問

Q. 鍼灸師の資格がなくても加盟できますか？

鍼灸師の採用は本部にお任せ可能です。施術に入らず、経営視点で店舗を運営したい方にも適したモデルとなっています。

Q. 初期投資はどのくらいかかりますか？

2ベッドモデルで約880万円、4ベッドモデルで約1,600万円となっています。投資回収期間は2〜3年を想定しています。

Q. 開業後のサポート体制はありますか？

コールセンター代行、予約・決済システムの提供などのサポートが充実しています。本部スーパーバイザーが定期的に巡回し、運営状況の確認や提案を実施します。

Q. ロイヤリティはどのくらいですか？

ロイヤリティは10％、システム利用料は5万円（初年度：3万円）、広告分担金は月2万円となっています。

Q. どのような場所で開業できますか？

出店エリア等の詳細は個別相談にてご案内されます。申し込みフォームから問い合わせが可能です。

