入山法子、『50分間の恋人』で伊野尾慧“晴流”の過去を知る謎の美女役 松本穂香“菜帆”の恋のライバルに？
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の第4話が、15日に放送される。伊野尾演じる晴流の元恋人（!?）と思われる美女・すみれとして俳優・入山法子の出演が決定した。
【場面写真】儚い表情を浮かべる伊野尾慧
ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。
お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる2人だが、いがみ合っている会社に勤めていることが発覚し、突じょ隠さなければならない秘密の関係に。晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
菜帆の働くダブルスターズ社と晴流の働くパイレーツ社の間には、特許侵害をめぐるビジネス戦争がぼっ発し、2人の関係はますます知られてはいけない状況になっていく。そんななか、晴流の過去に関わりが深い人物・すみれがアメリカからやって来る。
「晴流くん」「すみれさん」と呼び合い親しげな2人は、菜帆の知らない昔話で盛り上がったり、晴流の部屋に出入りしたり。まさか晴流の元彼女（？）なぜまた晴流の前に（？）スムーズにいかない2人の恋の行方は果たして…。
■第4話あらすじ
晴流はパイレーツ社のリードプランナーだった…！真実を知った菜帆は大混乱。思わず晴流に絶縁を宣言してしまう。ダブルスターズ社とパイレーツ社では社員同士の交流は御法度。2人の関係が会社にバレたら即クビだ。
やっとリードデザイナーになれたのに、今辞めさせられてはたまらない…そんな菜帆の胸中を察した晴流は、「無理強いはしない」と前置きしつつ、自分たちは何も悪いことはしていないし、これまでと変わらず菜帆の弁当を食べたいと素直な気持ちを菜帆に伝える。
冷静さを取り戻した菜帆は、自分の中にも晴流と一緒に弁当を食べたいという気持ちがあることに気付く。だが、現状のまま2人の関係がバレてしまうと会社を辞めなければならない。そう案じる菜帆に晴流は、2人で社長同士を仲直りさせようと提案し、さらに「いざとなったら辛島殿を守る」と約束する。
晴流の優しさと頼もしさに思わずドキッとする菜帆。そんな気持ちを悟られないよう平静を装いつつ、菜帆は晴流の言葉を信じて、昼休みの50分間会うことをひそかに続けることにする。
2人の心が近づいていく一方で、ダブルスターズ社長・志麻（木村多江）とパイレーツ社長・恭平（高橋光臣）の対立は激化。互いの製品の特許侵害をめぐり、一触即発の緊張状態に突入する。
そんなこととは露知らず、昼休みにいつもの公園で落ち合う晴流と菜帆。そこに晴流を尾行してきたパイレーツ社の麗美（秋元真夏）が、晴流への手作り弁当を持っていきなり乱入。さらに、ダブルスターズ社からも菜帆の上司・渋谷（味方良介）がコンビニ弁当片手に参戦。晴流と菜帆にとって絶対に身バレしてはいけない地獄のランチタイムが始まる…。
