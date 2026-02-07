¡Ú ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡ì26¡¦ËÒÌî¿¿è½°¦ ¡Û¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î101¥¥í¤òµÏ¿¡¡¼¡²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¿·¾±¡Ê¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ê¤¿¤¤¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¤¬¡¢¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖBlooming MARIA25¡×¤ò¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'26¡¦ËÒÌî¿¿è½°¦ ¡Û¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î101¥¥í¤òµÏ¿¡¡¼¡²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¿·¾±¡Ê¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ê¤¿¤¤¡×
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö25ºÐ¤Î¤³¤¿¤¨¡×¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¯½÷¤Ç¤âÂç¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡È¤¤¤Þ¡É¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤½¤Î¤â¤Î¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ½»æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¡ÖÍÄ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤À¡¢´ò¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤ÈÈ¿¶Á¤òÊó¹ð¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈàåºÎï¤ÊºÙÄ¹¤¤¥Ø¥½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´é¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹á¤È¡¢¥Ï¥Ë¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢³¤´ß¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÊÝ¤ÄÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÂ¨Åú¡£à¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ËÌîµå¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î·×Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ÆÍ·¤ó¤À¤é¡¢101¥¥í¤Ç¤·¤¿á¤È¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¹ëÂ®µå¤ÎµÏ¿¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¥³¥¢¥é¤È¤Î»£±Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡²ó°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤¤Æ°Êª¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈàÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¿·¾±¡×¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢àº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¡¼¤¿¤ó¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¡¼¤¿¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¥É¥ß¤ë¤Ð¤¤¡ªá¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û