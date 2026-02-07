モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が7日、東京・六本木の蔦屋書店で写真集「Blooming MARIA25」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。

撮影はオーストラリア・パース。発売日の2月2日に25歳の誕生日を迎えた牧野の“今”を切り取ったという。

「誕生日に写真集を発売できてうれしい」。プロ野球の北海道日本ハムファイターズの大ファンで山崎福也（さちや）投手の名前とからめて「写真集には福（さち）いっぱいの私が出ています。『幸』でなく『福』の『さち』です」とアピールした。

オーストラリアで楽しかったことは「コアラに会えたこと。メレディスちゃん。女の子で2歳。抱っこをした時に小さい手で私の体に捕まってキュンキュンしました。お友だちになれた気がして楽しかった」。反対に大変だったことは「特にない。楽しく撮影できました」と続けた。

先日、日ハムの球場であるエスコンフィールドで球速を計測したら101キロを記録したと明かして「今日、初めて言いました」と大きな数字に胸を張った。

写真集は100点満点で「99点です。（MLBニューヨークヤンキースの）アーロン・ジャッジ選手の背番号。アイラブジャッジです」。そして「表紙はほぼスッピン顔。私のチャームポイントは細長くて奇麗なおへそです。でも顔のチャームポイントは…。いうなら顔全部。お父さんにそっくりです」と続けた。写真集はほぼ1年に1冊のペースで発売しているが「ジャッジの背番号と同じ99冊まで出したい」と訴えた。

4歳から当時の日ハム選手SHIJO（新庄剛志）のファン。「新庄もファイターズもずっと応援しています。もちろん今年も」。 モー娘。は来年に結成30周年の節目を迎える。「自分もモー娘。として頑張って活動していきたい。紅白歌合戦にも出場したいし、40周年、50周年を迎えられるように頑張りたい。そのためにも美しい心を持つ女性でありたい」とアピールした。