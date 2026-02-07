バルセロナFWラミン・ヤマルはまだ18歳と若い選手だが、すでに止められない存在だ。何よりの脅威は、分かっていても止められないレベルに達しつつあるドリブルだ。



バルセロナは今週末にラ・リーガ第23節でマジョルカと対戦するが、ヤマルはこのゲームで今季リーグ戦のドリブル成功数が3桁の100回に達する可能性が高い。ここまでリーグトップとなる98回のドリブルを成功させていて、その成功数は圧倒的だ。





2位のレアル・マドリードFWキリアン・ムバッペでも60回、3位のFWヴィニシウス・ジュニオールが53回となっていることを考えても、ヤマルの数字はかなり印象的だ。しかも今季のヤマルは怪我で離脱した期間もあるため、ムバッペより300分近くプレイタイムが少ない。スペイン『Mundo Deportivo』もこの数字を絶賛しているが、精度の高さも見逃せない。ヤマルは191回のドリブルを仕掛けて98回の成功数となっていて、成功率は51.3%を誇る。ムバッペの成功率は50.4%、ヴィニシウスは38%まで下がる。また5大リーグ全体でも圧倒的No1.の数字で、プレミアリーグ1位のマンチェスター・シティFWジェレミー・ドク（62回）、セリエA1位のFCコモMFニコ・パス（48回）、ブンデスリーガ1位のライプツィヒFWヤン・ディオマンデ（60回）、リーグ・アン1位のトゥールーズFWヤン・グボホ（46回）と大差をつけている。ヤマルはここまでリーグ戦で9ゴール8アシスト、チャンピオンズリーグでも3ゴール3アシストを記録するなど、得点に関与する機会も明らかに増えている。18歳にして恐ろしいアタッカーへと成長を遂げており、ドリブルの部分では現世界最高と言ってよさそうだ。