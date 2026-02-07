4日にクープ・ドゥ・フランスのベスト16でスタッド・ラヴァルと対戦したリヨンでは、またしても今冬にレアル・マドリードから加わったブラジル人FWエンドリックが大活躍。



なかなか先制点を奪えない中で迎えた80分、エンドリックはペナルティエリア手前でボールを受けると迷わず左足一閃。得意の左足ショットで決勝点を奪ってみせた。



リヨン加入後5試合の成績は5ゴール1アシストと圧巻で、早くもレアルはなぜエンドリックをレンタルで出したのかといった意見も聞こえてきている。





Le stade explose sur l’ouverture du score signée @Endrick



Et que dire de l’immense travail de Pavel#OLSL pic.twitter.com/Yd5O0FFbTR — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2026

来季エンドリックをレアルで見たいと考えているサポーターも多いはずだが、米『SI』は冷静に判断した方がいいとエンドリックに助言する。エンドリックはレアルでのプレイにこだわりがあるようだが、リヨンで活躍してもレアルでの序列が上がるとは限らない。最前線には絶対的エースのキリアン・ムバッペが構えていて、同じブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールもいる。ヴィニシウスが来季以降もレアルで戦うなら、エンドリックがムバッペ&ヴィニシウスのところに割って入るのは簡単ではない。控えには昨夏のクラブW杯でブレイクしたゴンサロ・ガルシアもいる。同メディアはリヨンで活躍を続ければ、複数クラブがエンドリックの獲得に関心を示すはずと伝えていて、出番を求めるならばレアルを離れるのも1つの手だろう。リヨンでの活躍は見事だが、ムバッペ&ヴィニシウスをスタメンから外すのは簡単ではない。エンドリックは右のウイングにも配置できるが、いずれにしてもムバッペとヴィニシウスがいる限り攻撃の主役になるのは難しいだろう。エンドリックはレアルでのプレイにこだわるべきなのか。他のビッグクラブへ向かった方が出番は安定するかもしれない。