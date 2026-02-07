さらさが、1月14日にリリースした新曲「YOU」のMVを公開した。

同楽曲は、12月よりMBSの『ドラマ特区』枠にて放送された『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディング主題歌。公開されたMVは、同ドラマとのコラボレーションMVとなっており、主演を務めた藤原大祐と永瀬莉子が登場。ドラマでは見れなかった冬月小春と空野かけるの新たな世界観を見ることができる。

また、本MVの監督は、ドラマと同じくこささりょうまが担当した。

【MVコメント】

・永瀬莉子

私がドラマ内で演じた、小春の夢の中が描かれています。何気ない日常が幸せであることを再確認し、その美しさをさらささんの透き通る歌声と歌詞が真っ直ぐ心に届けてくださいます。是非MVも併せて聴いて頂きたいです。

・藤原大祐

このMVは、本編では描かれなかった「もしも」の世界。2人の生活を想像しながらの撮影は、とても贅沢な時間でした。今もどこかで、こんな時間が流れていることを願っています。

・監督：こささりょうま

ドラマ本編では描かれなかった「もしも」の世界を、さらささんの素敵な楽曲に寄り添う映像として描きました。物語は、小春の「ある一日」を追うように進んでいきます。日常の何気ない出来事が重なり、やがてそれは小春にとってのかけがえのない奇跡へと変わっていきます。

そんな時間が、小春の“人生でやりたかったこと”なのかもしれない。そんな想いを込めたMVです。

（文＝リアルサウンド編集部）